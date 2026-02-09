Маркетплейсы ответили на просьбу ритейлеров приравнять их к рознице

Ассоциация цифровых платформ, объединяющая маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Авито», «Яндекс» и «Купер» (принадлежит «Сберу»), ответила на просьбу ритейлеров и пищепрома приравнять их к торговым сетям за продажу продуктов питания. Ответные обращения направлены зампреду правительства Дмитрию Григоренко и замруководителя администрации президента Максиму Орешкину. По данным ассоциации, по итогам 2025 года на маркетплейсах продавалось менее 5% рынка пищевых продуктов.

Как пишет Forbes со ссылкой на письмо ассоциации, компании считают просьбу ритейлеров распространить на маркетплейсы действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» попыткой ограничить конкуренцию на потребительском рынке. В письме подчеркивается, что для многих малых и средних предпринимателей (МСП) единственным каналом сбыта продуктов питания являются онлайн-платформы. Также продажа продовольствия на маркетплейсах — это единственный способ купить разнообразные продукты в удаленных регионах, заявили в ассоциации.

В письме указано, что предложение ритейлеров и пищепрома о запрете продажи продуктов через онлайн-платформы по комиссионной схеме заблокирует доступ на рынок МСП. Также мера приведет к многомиллиардным расходам цифровых платформ, что может способствовать сокращению ассортимента, добавили в ассоциации.

5 февраля крупные отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и розничной торговли обратились в правительство с просьбой распространить на маркетплейсы нормы, запрещающие комиссионную модель продаж пищевых продуктов. Также производители предлагают запретить онлайн-платформам вмешиваться в ценовую политику продавцов, в том числе путем субсидирования скидок.