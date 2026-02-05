Производители и ритейлеры требуют уравнять маркетплейсы с обычной розницей

Крупные отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и розничной торговли обратились в правительство с инициативой распространить действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на продажу продовольствия через маркетплейсы. Соответствующее письмо на имя вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко было направлено 29 января, сообщают «Ведомости».

В обращении Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (представляет интересы отраслевых союзов производителей продуктов) содержатся три ключевых предложения. Авторы настаивают на распространении на цифровые платформы норм, запрещающих комиссионную модель продаж, которая сейчас широко используется маркетплейсами, в отличие от офлайн-сетей, обязанных выкупать товар у поставщиков.

Также производители предлагают запретить платформам вмешиваться в ценовую политику продавцов, в том числе путем субсидирования скидок. В письме отмечается, что маркетплейсы компенсируют затраты на финансирование акций и распродаж, повышая комиссии для продавцов. По мнению авторов, это ведет к демпингу, монополизации рынка и в долгосрочной перспективе — к росту цен для потребителей.

Третье предложение касается усиления контроля за оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции на платформах. Аппарат правительства уже направил обращение на рассмотрение в Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС. 12 ноября в Госдуме глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что требования законопроекта о долгосрочных контрактах между ритейлерами и поставщиками могут распространиться и на маркетплейсы.

