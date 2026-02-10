Кредит упал под ставку

Российские банки впервые за много лет столкнулись с сокращением необеспеченного потребкредитования: по итогам 2025 года портфель сжался почти на 5%, а доля проблемных долгов в нем составила 13%. Жесткая политика ЦБ и рекордные ставки отсеяли как рискованных, так и самых надежных заемщиков. Регулятор и рынок ждут разворота уже в 2026 году, однако эксперты сомневаются в скором восстановлении кредитного бума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Потребкредиты теряют вес

По итогам 2025 года наибольшее охлаждение произошло в сегменте необеспеченных потребительских ссуд (НПС) — за 12 месяцев их агрегированный портфель (с учетом секьюритизации) сократился на 4,6% и достиг 12,7 трлн руб., свидетельствуют данные ЦБ. При этом в 2023 и 2024 годах этот сегмент бурно рос — на 15,7% и 11,3% соответственно. Как отмечали аналитики агентства «Эксперт РА», причинами этого роста стали «реализация отложенного спроса и рост реальных располагаемых доходов населения».

Причем в большей степени спрос на кредиты в период бурного роста был сформирован за счет новых заемщиков, «многие из которых были без кредитной истории» рассказывал на пресс-конференции, посвященной результатам банковского сектора в 2025 году, директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. По его словам, их доходы выросли, они стали кредитоспособны и следом начали обращаться в банки за ссудами.

Высокие запросы

Произошедшее в 2025 году сжатие потребительского кредитования «связано с денежно-кредитной политикой и макропруденциальным регулированием ЦБ», объясняет вице-президент по розничным рискам банка «Дом.РФ» Роман Евдокимов.

Первая причина — высокая ключевая ставка. Первые пять месяцев 2025 года этот показатель был на рекордно высоком уровне — 21% (к концу года ключевая ставка сократилась на 5 процентных пунктов). Вторая причина — ужесточение требований к качеству кредитных портфелей, которое началось с 2023 года. Тогда ЦБ с помощью макропруденциальных лимитов — ограничений доли наиболее рискованных займов в новых выдачах — начал сдерживать рост розничного кредитования. Кроме того, менялись и надбавки к коэффициентам риска (макропруденциальные надбавки). Из-за таких мер «банки ужесточали стандарты выдач», говорит старший аналитик банка «Уралсиб» Наталия Березина. Согласно данным НБКИ, в 2025 году доля отказов по потребительским кредитам в среднем составляла почти 76%, тогда как в 2024-м она была около 71%.

«Чтобы получить одобрение по кредиту в 2025 году, стало недостаточно иметь безупречную кредитную историю — также требовался уровень долговой нагрузки с учетом платежей как по имеющимся, так и по новому кредиту существенно ниже 50%»,— говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Ставки отпугнули лучших

Граждане тоже не спешили брать кредиты по столь высоким ставкам. Особенно это касалось наиболее платежеспособных заемщиков. В условиях дорогих денег такие клиенты «стараются меньше прибегать к использованию кредитных средств», отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Высокие ставки по необеспеченным кредитам отсекают качественных заемщиков из различных категорий, так как они откладывают оформление кредита до снижения ключевой ставки»,— соглашаются в ТКБ-банке.

В то же время 2025 год (особенно его начало) побил все рекорды по уровню доходности вкладов, что стимулировало клиентов переходить на сберегательную модель. «В этих условиях клиенты предпочитали откладывать деньги, а для платежей использовать грейс-период кредитных карт»,— считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Согласно данным ЦБ, в 2025 году на 4,2% увеличилась задолженность по кредитным картам. «Значительная часть прироста пришлась на долг в льготном беспроцентном периоде»,— отмечал регулятор.

Всплывшие долги

На фоне сокращения выдач потребительских кредитов обострились проблемы с качеством обслуживания.

По данным регулятора, доля проблемных потребительских кредитов в общем портфеле на начало 2026 года составила 13% — это на 4 процентных пункта больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем по меньшей мере за последние пять лет.

В целом стоимость риска (COR) по розничному кредитованию достигла 2,9%. «Высоковато»,— оценил на пресс-конференции Александр Данилов, отметив, что его бльшая часть приходится именно на потребительские кредиты. По словам господина Данилова, одной из причин ухудшения качества портфеля стали как раз новые заемщики, получившие кредиты в 2023–2024 годах.

«Видимо, где-то кто-то (из них.— “Ъ-Review”) переоценил свои финансовые возможности. Есть еще такой фактор, что у части людей, которая стала заемщиками, финансовая устойчивость… все-таки не такая высокая… Значит, если в жизни что-то (негативное.— “Ъ-Review”) происходит, а в жизни всегда что-то происходит… то может просто не хватить запаса (для исполнения обязательств.— “Ъ-Review”)»,— рассказал Александр Данилов.

«Вызревшие выдачи 2023 и 2024 годов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки в значительной мере обусловили рост стоимости риска в розничном кредитовании в 2025 году»,— отмечает Михаил Полухин. По его словам, катализатором этого процесса стало и сокращение возможностей по перекредитованию проблемных заемщиков.

На фоне снижения уровня одобрения и, «как следствие, падения объема продаж с параллельной амортизацией портфеля и вызреванием просрочки по кредитам, выданным в предыдущие периоды повышенного спроса», происходит ухудшение качества портфеля в целом, объясняет Роман Евдокимов.

Кредиты ищут дно

Впрочем, скорее всего, доля проблемных долгов по итогам 2025 года была бы выше, если бы не ужесточение (в том числе и из-за макропруденциальных мер регулятора) политики банков по выдаче кредитов. Так, согласно данным регулятора, в прошлом году лишь 21% выдач НПС пришелся на кредиты с показателем долговой нагрузки выше 50%. К примеру, в 2024 году таких кредитов было выдано 32%, а в 2023-м — 55%.

Это в долгосрочной перспективе должно привести к общему улучшению качества розничного кредитного портфеля банков. «При этом процентная нагрузка на граждан также будет постепенно снижаться благодаря смягчению денежно-кредитной политики»,— говорит Игорь Додонов. «По итогам 2026 года розничная стоимость риска будет уже ниже, чем в 2025-м»,— полагает Наталия Березина. По мере того как будет снижаться ключевая ставка, кредиты также будут дешеветь, что позволит клиентам брать займы по более низким ставкам, а тем, кто уже взял кредит ранее,— рефинансироваться.

Другим эффектом снижения ключевой ставки в 2026 году станет и возвращение роста необеспеченного потребкредитования. «Мы полагаем, что по итогам текущего года на фоне постепенного снижения ставок и улучшения качества новых выдач портфель потребкредитов уже может показать небольшой рост (порядка 5%), но, возможно, не с первых месяцев года»,— говорит госпожа Березина.

Согласно последнему прогнозу Банка России, в 2026 году рост портфеля НПС составит 4–9%.

«Думаю, пока стоит ориентироваться на эти цифры»,— говорит Игорь Додонов, отмечая, что «дно рынка потребкредитования уже близко и в нынешнем году мы увидим перелом тренда». В «Эксперт РА» считают, что динамика по портфелю «будет сдержанной», а рост не превысит 7–8%.

«По мере снижения ключевой ставки потребительское кредитование начнет оживать. Спрос на нецелевые заимствования стимулируется инфляцией, но его платежеспособная часть будет восстанавливаться небыстро и с лагами»,— считает Юрий Беликов. По его словам, привести долговую нагрузку заемщиков к уровню, при котором банки снова смогут выдавать кредиты в объемах 2023–2024 годов, быстро не получится — это «вопрос не одного года».

Анна Абрамцева