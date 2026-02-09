Владимир Зеленский сообщил о том, что США намерены достичь мира вокруг Украины накануне промежуточных выборов в Конгресс. Президент не исключил, что Вашингтон будет давить на обе стороны конфликта. Между тем очередной раунд переговоров должен состояться в ближайшее время. Правда, нет ясности относительно места встречи. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что планы Америки удастся воплотить в жизнь.

Владимир Зеленский заявил, что американцы настаивают на том, чтобы завершить активную фазу боевых действий к началу лета. Они даже требуют предоставить график соответствующих мероприятий. Что это такое, не совсем понятно. Возможно, речь идет о некоем «поэтапном плане» перехода к миру. Президент Украины также частично раскрыл содержание последней встречи в Абу-Даби. США, в частности, предложили продлить энергетическое перемирие. Киев согласился, Россия, видимо, нет. Кроме того, обмены пленными, по мнению посредников, должны продолжаться. При этом Зеленский вновь повторил, что настаивает на формуле «стоим, где стоим» и ни на какие уступки в так называемом территориальном вопросе идти не намерен.

Другой важный аспект — принадлежность Запорожской АЭС. Здесь тоже никаких изменений. В общем и целом создается такое впечатление, что переговоры оказались в тупике. Максимум, чего удается добиться, это обмены пленными — то, что было и раньше в Стамбуле. Украинцы при этом выразили удовлетворение, что российская сторона отказалась от чтения лекций на исторические темы. Сейчас идет конкретный предметный разговор. Украинский лидер подтвердил, что контакты продолжатся. Но есть принципиальная новация. Администрация Дональда Трампа начала подготовку к промежуточным выборам в Конгресс. Шансы Республиканской партии их проиграть велики. С высокой долей вероятности избиратель припомнит 47-му президенту обещания завершить противостояние за 24 часа.

Естественно, ситуацию нужно оперативно исправлять. Как именно? Наверное, путем оказания давления на обе стороны. Однако если откровенно подрыгать России, демократы не преминут обвинить Трампа в дружбе с Владимиром Путиным и предательстве интересов как Украины, так и союзников в Старом Свете. Если же сделать выбор в пользу Киева, этого не поймут сторонники MAGA — идеи так называемого американского изоляционизма. Они и без этого очень недовольны непостоянством своего идейного руководителя, так что ситуация непростая. Что еще интересно, Трамп активно поддержал основного европейского раздражителя Виктора Орбана. Выборы в Венгрии уже совсем скоро. Если партия действующего премьер-министра проиграет, а такая вероятность велика, это будет серьезный удар по Трампу и, соответственно, праздник на улице противников 47-го президента Соединенных Штатов.

Что же дальше? Судя по тому, что говорит Зеленский, а также госсекретарь Марко Рубио, компромисс на сегодня по главному вопросу фактически недостижим. А если так, то военный сценарий остается единственно возможным. Значит, главе Белого дома ничего не остается как в очередной раз уйти в сторону, предложив сторонам продолжить «драку в парке» вплоть до лета. Консультации могут продолжаться, однако их задача — лишь смягчить последствия противостояния, но не более того. По результатам очередного военного раунда можно будет вновь выходить на новый конкретный разговор, причем жесткий. США продолжат поставки, вернее сказать, продажу Украине оружия и разведданных. Во-первых, это выгодно, а во-вторых, шансы дерущихся логично уравнять. Хоть в какой-то степени. Есть большие сомнения, что вопрос удастся решить за оставшиеся три-четыре месяца. Но попробовать можно, тем более что иных вариантов не просматривается.

Дмитрий Дризе