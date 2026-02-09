В Пятигорске обанкротилась компания по выпуску электротехники

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом пятигорское ООО «Элизар», которое занималось выпуском электродвигателей, генераторов и трансформаторов. Соответствующие сведения размещены в картотеке дела.

В отношении предприятия запущено конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Омарасхаб Саидов — участник Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида».

Реестр требований кредиторов закроют через два месяца после опубликования объявления о несостоятельности. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 27 июля 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Элизар» зарегистрировано в 2015 году в Пятигорске. Основной вид деятельности — производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта. Уставый капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Сергей Халиян.

Суд отклонил ходатайство единственного учредителя Сергея Халияна о прекращении производства по делу о банкротстве. Предприятие подало заявление о несостоятельности в январе 2022 года. Решение об обращении в суд приняли после анализа финансового состояния, который выявил нехватку средств и имущества для погашения обязательств перед кредитором — налоговым органом.

Согласно решению ИФНС по Пятигорску от 17 декабря 2021 года, задолженность компании перед бюджетом составила 47,3 млн руб. Общая кредиторская задолженность ООО «Элизар» на конец 2021 года достигла 116 млн руб. Долгов по заработной плате и возмещению вреда здоровью у организации не имелось.

Основные средства предприятия включали комплект чулочно-носочного оборудования стоимостью 60,6 млн руб. по оценке на август 2021 года. Дебиторская задолженность составляла 12,8 млн руб., прочие активы — 28,3 млн руб. На 78 расчетных счетах в различных банках денежные средства отсутствовали.

Часть долга перед бюджетом возникла после камеральной проверки декларации по НДС за третий квартал 2019 года. Налогоплательщику доначислили налог на 2,1 млн руб., пени на 298 тыс. руб. и штраф на 874 тыс. руб. Арбитражный суд частично признал решение ИФНС недействительным, уменьшив размер штрафа. Остальная задолженность образовалась по итогам выездной проверки за 2017-2018 годы.

Суд решил, что отказ ООО «Элизар» от заявления о несостоятельности при очевидных признаках банкротства нарушит права кредиторов и налогового органа. Довод должника об отсутствии денежных средств для процедур банкротства суд отверг.

Тат Гаспарян