Куда движется российская бьюти-индустрия: пять ключевых трендов 2026 года

Российский рынок красоты продолжает расти, однако динамика оказывается менее благополучной, чем кажется по отчетам. По данным Mordor Intelligence, к 2030 году объем сегмента достигнет — $11,05 млрд. Но среднегодовой темп роста (6,76%) лишь сопоставим с прогнозируемой инфляцией. При этом растут расходы на аренду, расходники и оборудование, что сокращает маржинальность салонов. Про тенденции, которые будут определять правила игры в бьюти в 2026 году, рассказал Константин Гонке, основатель сети салонов «Абрикосик».

Конкуренция растет быстрее рынка

Количество салонов в России превысило 140 тыс., увеличившись почти на 16%, а число частных мастеров — на 28%. Однако рост предложения опережает рост спроса. То, что раньше обеспечивало стабильный поток клиентов в спальных районах, сегодня работает хуже: один район теперь способен содержать не один салон, а пять.

Параллельно индустрия сама создает себе конкурентов — обученные мастера уходят «на дом» или в другие студии, забирая с собой клиентскую базу. При этом стандартные инструменты привлечения — скидки, акции, первый визит по минимальной цене — перестали выделять игроков.

Падение рентабельности

Низкий порог входа по-прежнему привлекает новичков, но именно на этапе перехода от «работы на себя» к полноценному салону большинство сталкивается с реальностью. Затраты на аренду, фонд оплаты труда, маркетинг, стерилизацию, расходники и техническое обслуживание «съедают» львиную долю выручки.

Нередко владелец салона зарабатывает столько же, сколько и до открытия бизнеса, но работает в два–три раза больше. К выгоранию добавляется и тот факт, что на запуск точки было инвестировано от 2 до 10 млн рублей — выйти без потерь почти невозможно.

Снижение LTV: культура «охоты за акциями»

Агрессивный демпинг на первый визит сформировал новый тип аудитории — «клиента-туриста», который перемещается от акции к акции. При стоимости привлечения в 5–10 тыс. рублей такой клиент становится прямым убытком, если не возвращается.

Снижение LTV — главный вызов для отрасли. На рынке выигрывают те, кто умеет удерживать клиента, а не просто привлекать его,— но в условиях идентичности предложений это становится всё сложнее.

Отказ от франчайзинга и переход к развитию собственных сетей

В 2026 году для всех бизнесов, не только в бьюти, выросла налоговая нагрузка, а это — фактически утрата преимуществ франчайзинговой модели.

Франчайзи окажутся в ситуации, когда платить 11% налогов плюс 5–10% роялти становится экономически невыгодно. В этих условиях более рациональной выглядит стратегия развития собственной сети из 10–15 салонов в пределах лимита УСН.

Изменение правил делает «белую» работу выгоднее: страховые взносы и зарплаты в расходах уменьшают налогооблагаемую базу. Работодателям становится проще легализовать выплаты и перенести издержки на клиента.

Фокус на широком ассортименте услуг

Моноформаты, пережившие бум несколько лет назад, теряют устойчивость. Цена лида выросла в 5–10 раз, и окупать его одной услугой становится невозможно. Ограниченный набор процедур обеспечивает низкий средний чек и низкую частоту визитов.

Устойчивость демонстрируют только студии, предлагающие расширенный набор услуг — от косметологии до массажа и парикмахерских процедур. Такая модель позволяет увеличивать LTV, снижать стоимость привлечения и обеспечивать предсказуемый поток выручки.

Что делать бьюти-бизнесу в новых условиях