В Ставрополе дебиторку обанкротившегося «Стройотряда» выставили на торги

Конкурсный управляющий обанкротившегося ставропольского ООО «Стройотряд» объявила о проведении аукциона по продаже дебиторской задолженности компании общей стоимостью свыше 51 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На аукцион выставляется единственный лот — права требования дебиторской задолженности к шести организациям и физическим лицам. Наибольшая сумма долга числится за ООО «Фирма ОРК» — 24,2 млн руб., включая основной долг 19,9 млн руб. и неустойку 4,3 млн руб.

Также в состав лота входят долги ООО «РБУ-Норд» на 8,2 млн руб., ООО «Европейская транспортная компания» — 6,7 млн руб., ООО «Стававтокомплект» — 2,4 млн руб. Физическое лицо Энвер Тлепсеруков должен компании 9,9 млн руб., а ООО «Бибарс» — 120 тыс. руб.

Шаг аукциона установлен в размере 5% от стартовой цены. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота.

Заявки на участие принимаются с 9:00 9 февраля по 9:00 18 марта 2026 года. К торгам допускаются юридические и физические лица, подавшие заявку с необходимыми документами и внесшие задаток. Торги состоятся 20 марта на электронной площадке ООО «ВЭТП».

Арбитражный суд Ставропольского края признал компанию банкротом 16 апреля 2024 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройотряд» зарегистрировано в 2018 году в Ставрополе. Компания занимается разборкой и сносом зданий. Учредитель — Энвер Тлепсеруков. Убыток предприятия за 2024 год составил 4,5 млн руб.

Тат Гаспарян