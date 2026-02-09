Что известно о покушении на генерала Алексеева из нового пресс-релиза ФСБ. Главное

ФСБ представила новые подробности о расследовании уголовного дела о покушении на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, которое произошло утром 6 февраля. Что известно о расследовании дела из нового пресс-релиза спецслужбы — в подборке «Ъ».

Любомир Корба 1960 года рождения (предполагаемый исполнитель покушения) и Виктор Васин 1959 года рождения (предполагаемый пособник) признали вину, сообщили в ФСБ.

Любомир Корба и Виктор Васин, по данным спецслужбы, сообщили, что преступление было совершено по заданию Службы безопасности Украины.

Любомир Корба, как сообщили в ФСБ, был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе, прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе 2025 года по маршруту: Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва.

По данным ФСБ, в вербовке Любомира Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын — гражданин Польши Корба Любош, 1998 года рождения, проживающий в Котовице.

По заданию СБУ Любомир Корба за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте осуществлял наблюдение за высокопоставленными военнослужащими ВС РФ в московском регионе, сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, Любомир Корба изъял из схрона в Московской области пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом, заложенный спецслужбами Украины, а также электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал Владимир Алексеев.

Электронный ключ, как сообщили в ФСБ, Любомир Корба получил от Зинаиды Серебрицкой (1971 года рождения). Она была арендатором квартиры в доме, где проживает Владимир Алексеев. Зинаида Серебрицкая оставила электронный ключ для Любомира Корбы в тайнике. Сейчас госпожа Серебрицкая находится на территории Украины.

В день покушения Любомир Корба проник в подъезд дома, где проживал военнослужащий, дождался его появления на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела.

После совершения преступления Любомир Корба выбросил пистолет и рюкзак, сменил верхнюю одежду и вылетел на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, где был задержан правоохранительными органами по запросу российской стороны, сообщили в ФСБ.

В случае успешного покушения, отметили в спецслужбе, СБУ обещала Любомиру Корбе выплатить $30 тыс.

Сообщник Виктор Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания Любомира Корбы в период подготовки преступления, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте, сообщили в ФСБ.

Виктор Васин, отметили в спецслужбе, «участие в преступлении принял по террористическим мотивам». Виктор Васин, как заявили в ФСБ, является сторонником ФБК (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Виктор Васин, как отметили в спецслужбе, принимал участие в протестных акциях в Москве, был зарегистрирован на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального», размещал в соцсетях публикации против поправок в Конституцию в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова.