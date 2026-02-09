В Челябинской области компанию оштрафовали за взятку сотруднику РЖД
По иску Челябинской транспортной прокуратуры суд оштрафовал компанию «Апика» за незаконную передачу денежного вознаграждения сотруднику ОАО «РЖД». Организации необходимо выплатить 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Прокурор установил, что представитель ООО «Апика» передал 23 тыс. руб. должностному лицу структурного подразделения РЖД за обеспечение приоритетной и внеочередной погрузки грузов в вагоны.
Административное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд также рассматривает уголовные дела в отношении взяткодателя и сотрудника РЖД.