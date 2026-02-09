Госдолг Новосибирской области на 1 января достигал 122,64 млрд рублей

Внутренний государственный долг Новосибирской области на 1 января 2026 года составлял 122,64 млрд руб. при его верхнем пределе в 115,22 млрд руб. Данные привело министерство финансов региона.

Из этой суммы 73,9 млрд руб. пришлось на ценные бумаги Новосибирской области, 38 млрд руб. — на бюджетные кредиты. Кредиты коммерческих банков на 1 января достигли 10,74 млрд руб.

Таким образом, объем госдолга на начало 2026 года превышал показатель на 1 декабря 2025-го на 23,78 млрд руб. Рост по сравнению с данными на 1 января прошлого года составил 37,71 млрд руб. или 41,9%.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее заместитель председателя правительства региона, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщал, что в первый рабочий день 2026 года Новосибирская область погасила долги по кредитам коммерческих банков на 9,7 млрд руб.

Валерий Лавский