Новосибирская область в январе снизила задолженность перед коммерческими банками

В первый рабочий день 2026 года Новосибирская область погасила долги по кредитам коммерческих банков на 9,7 млрд руб. Данные привел заместитель председателя правительства региона, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

По его словам, это было сделано для того, чтобы «в перспективе снизить наши процентные расходы». По данным министерства финансов Новосибирской области, объем госдолга региона на 1 декабря 2025 года составлял 98,86 млрд руб.

В декабре 2025 года законодательное собрание Новосибирской области приняло бюджет на 2026 год. Верхний предел госдолга на конец 2026 года запланирован в объеме 174,9 млрд руб.

Валерий Лавский