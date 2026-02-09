Курултай Башкирии предложил кандидатуру Евгения Шевченко в ЦИК РФ

Курултай Башкирии предложил кандидатуру Евгения Шевченко в новый состав Центральной избирательной комиссии России. Постановление за подписью спикера регионального парламента Константина Толкачева опубликовано на портале правовой информации. Кандидатуру должен рассмотреть Совет федерации.

Пять лет назад парламент Башкирии тоже выдвигал в состав ЦИК РФ кандидатуру господина Шевченко.

С 2007-го по 2016 год Евгений Шевченко состоял в центризбиркоме как представитель партии «Патриоты России» с правом совещательного голоса, с 2016-го является членом комиссии с правом решающего голоса.

Новый созыв ЦИК РФ формируется на пять лет. Из 15 членов пять человек входят в комиссию как кандидаты, представленные регионами, пять назначаются Госдумой на основе выдвиженцев от фракций, еще столько же назначент президент России.

Подробнее об обновлении состава ЦИК России — в статье «Ъ» «Избирательная ротация».

Идэль Гумеров