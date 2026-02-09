Глава томского департамента соцзащиты Марина Киняйкина покинула пост

Глава департамента соцзащиты Томской области Марина Киняйкина ушла в отставку по собственному желанию. И. о. главы ведомства назначена заместитель начальника департамента Ирина Куракина, пишет «РИА Томск».

Марина Киняйкина возглавляла департамент с 2015 года. Она родилась в Новосибирске, окончила Томский госуниверситета по специальности «Правоведение». В 1986 году начала работать в томском департаменте соцзащиты населения. В 2001 году перешла в отделение Пенсионного фонда России, где работала заместителем управляющего до июля 2014-го.

С ноября 2022-го по февраль 2023 года госпожа Киняйкина исполняла обязанности замгубернатора по соцполитике.

Александра Стрелкова