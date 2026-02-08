В Ярославской области в 2025 году построили меньше жилья

В 2025 году в Ярославской области, по предварительным данным, введено 938,6 тыс. кв. м жилой площади, что составляет 98,4% от уровня 2024 года. Об этом сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Падение произошло за счет сокращения ввода многоквартирных домов (МКД). Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) продемонстрировало рост на 7,4%. В ИЖС, включая садоводства, ввели 598,1 тыс. кв. м. Отдельные данные по МКД Росстат не приводит.

В целом строительная отрасль Ярославской области продемонстрировала рост по объему работ на 16,7% год к году. Всего в регионе строительных работ было выполнено на 110,5 млрд руб.

Антон Голицын