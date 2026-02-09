Продажи французского коньяка в России в 2025 году выросли на 10%

По итогам 2025 года продажи французского коньяка в российской рознице выросли на 10% год к году, до 311 тыс. декалитров (дал), следует из данных A.List (есть у «Ъ»). Доля топ-5 крупнейших брендов на рынке впервые превысила половину и составила 51% против 46% в 2024 году.

Самыми быстрорастущими брендами стали Du Buisson, чьи продажи в прошлом году выросли почти в 12,5 раза, почти до 13 тыс. дал, а также Pasquinet (рост на 228%, до 5 тыс. дал) и Daniel Bouju (рост на 107%, до 8 тыс. дал). Для этих марок высокий рост объясняется низкой базой прошлых периодов.

В то же время рост продаж позволил ключевым коньячным брендам, созданным во Франции, увеличить свои доли на российском рынке. У Courvoisier, производимого Campari Group, этот показатель составил 17%, что на 5 процентных пунктов (п. п.) больше год к году, у Hennessy от Louis Vuitton Moet Hennessy — 11%, рост составил 2 п. п.

Среди производимых в РФ коньяков по объемам продаж в натуральном выражении, по данным A.List, лидирует бренд «Старейшина», реализация которого выросла на 0,1%, до 1,58 млн дал, и Old Barrel с 1,43 млн дал, хотя это на 10,8% меньше год к году. При этом спрос на коньяк в России в целом падает. По данным A.List, объем рынка коньяка и бренди в стране за год сократился на 8,19%, до 14,8 млн дал. Это объясняется в основном повышением минимальной розничной цены на коньяк, что привело к падению спроса в первую очередь на недорогие напитки.

