В российской IT-отрасли остановился рост оплаты труда

Во втором полугодии 2025 года средняя зарплата IT-специалистов в России почти не изменилась относительно начала года и составила 183 тыс. руб. Эти данные приводятся в исследовании «Хабр» о зарплатах IT-специалистов, с которым ознакомился «Ъ». В большинстве регионов показатель вырос меньше уровня годовой инфляции, при этом число резюме на одну вакансию, по данным рекрутинговых сервисов, сейчас рекордно высокое.

В регионах IT-специалистам платят в среднем 159 тыс. руб., пояснил представитель «Хабр». В Москве же средняя зарплата в индустрии за отчетный период составила 230 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб.

При этом в годовом выражении зарплаты в отрасли выросли ниже инфляции (в 2025 году она составила 5,6%, сообщал Росстат). В Москве показатель увеличился лишь на 4%, в Нижнем Новгороде — на 1%. По данным «Хабр», ощутимее всего зарплаты выросли в Волгограде (+15%), Челябинске (+14%), Омске (+13%) и Ростове-на-Дону (+11%).

В профильных компаниях тренд на стагнацию зарплат IT-специалистов подтверждают. В HRD Postgres Professional ожидают в первом полугодии 2026 года стагнацию или даже точечное снижение зарплат.

Подробности — в материале «Ъ» «Зарплатные выжидания».