Ушел в отставку глава Мариинского округа в Кузбассе

Глава Мариинского муниципального округа Александр Кривцов досрочно подал в отставку. Распоряжение губернатора Кемеровской области Ильи Середюка о смене руководства округа вышло 6 февраля.

«Назначить с 07.02.2026 временно исполняющим полномочия главы Мариинского муниципального округа Синченко Евгения Николаевича до дня вступления в должность вновь избранного главы Мариинского муниципального округа»,— говорится в документе.

Александр Кривцов руководил Мариинском с осени 2015 года. Его второй срок на этом посту истекал в ноябре 2026-го. Евгений Синченко занимает пост первого заместителя главы округа.

Валерий Лавский