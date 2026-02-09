Притязательные гости

Оба Алтая — Алтайский край и Республика Алтай — входят в число наиболее перспективных направлений для китайских туристов в России. Только за последний год число посетивших эти регионы граждан КНР увеличилось в 1,6 раза. Особые надежды алтайский турбизнес связывает с недавним введением безвизового режима с Китаем. Однако, с учетом высокой конкуренции, воспользоваться открывшимися возможностями смогут только те, кто адаптирует инфраструктуру и сервис под запросы гостей из Поднебесной.

Хорошие цифры

Более половины всех туристических поездок в Россию в 2025 году совершили граждане Китайской народной республики (КНР). Это 843,5 тыс. человек, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ. Помимо крупнейших мегаполисов — Москвы и Санкт-Петербурга, — их интересуют Мурманская область (в том числе Териберка — в связи с популярностью туров на северное сияние), озеро Байкал, регионы Дальнего Востока, а также приграничные с Китаем территории. Неизменной популярностью у гостей из Поднебесной пользуется и Алтай. Причем, если в целом турпоток из КНР в Россию в прошлом году снизился на 1,6%, то на Алтай — он вырос в 1,6 раза.

Так, по данным начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александра Барышникова, если в 2024 году регион посетили 3673 гражданина Китая, то спустя год — уже 5948. Схожую динамику фиксируют и власти Республики Алтай, правда, число китайских туристов, въехавших в республику, составило всего около 100 человек. «Преимущественно это были индивидуальные туры из Китая»,— отметил руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии в Республике Алтай Роман Фукс.

На рост числа поездок в 2025 году, отчасти, повлияла либерализация визового режима — расширен срок действия электронных виз до 120 суток с 23 августа прошлого года, а главное, отменен визовый режим с КНР на период до 14 сентября 2026 года.

С 1 декабря 2025-го граждане Китая вправе находиться в России до 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. При себе у них должен быть только паспорт гражданина КНР.

Именно с отменой виз участники рынка связывают будущий рост турпотока из Китая на Алтай. «Этот год станет ключевым для развития въездного туризма из Китая. Следствием введения "безвиза" станет увеличение числа групп туристов из этой страны. И оттого, насколько им понравится отдых на Алтае, будет зависеть турпоток из КНР на годы вперед. Станут ли они вообще сюда летать или нет»,— считает генеральный директор туристической компании «Плот-Интрэвел» Александр Смирнов.

В поисках необычного

Алтай китайцы ценят за первозданную природу, чистый горный воздух и места силы, отмечают эксперты. Здесь сосредоточено большое количество культурно-исторических достопримечательностей — петроглифов, балбалов, курганов и керексуров скифского времени. Здесь были обнаружены следы пребывания неандертальцев и денисовцев, живших 200 тыс. лет назад, и найдена «принцесса Укока». Все это чрезвычайно интересно для китайских туристов, которые любят историю.

Также на Алтае развиваются сплавы по горным рекам, треккинг, конные туры. Китайские туристы проявляют интерес к целебной силе алтайских трав и натуральным продуктам — меду, сырам, мясным деликатесам, дикоросам.

В Алтайском крае в число наиболее популярных локаций для граждан КНР входят: бальнеологический курорт Белокуриха с его санаторно-курортной базой, курорт «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская Монета», соленое озеро Яровое, а также города Барнаул и Бийск, где гости знакомятся с историей и культурой региона, посещают музеи и выставки.

В Республике Алтай наибольший интерес вызывают природные объекты: Чуйский тракт, остров Патмос, Телецкое озеро, перевал Кату-Ярык, долина реки Чулышман, гора Белуха.

«Китайцев в первую очередь привлекает наша уникальная природа. Им интересны походы, этнография и места силы»,— подчеркнул генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

«Алтай — аутентичный опыт вместо шаблонов: здесь не встретится привычных туристических штампов и типичных магазинчиков с "матрешками". Здесь случится настоящая встреча: с бабушкой у колодца или с травником, с мастером гончарного дела. Это то, чего не купишь за деньги в мегаполисе»,— отметила руководитель отдела продаж туркомпании «Арго» Виктория Колпакова. По ее наблюдениям, китайцев отличает экологичный и осознанный подход к жизни, они проявляют интерес к здоровому отдыху, развитию внутренней энергии и поиску себя.

При этом китайский турист — требовательный путешественник. По наблюдениям Александра Барышникова, граждане КНР стремятся к комфортному отдыху, который совмещается с возможностью познания чего-то нового, знакомства с другими культурами. «Для них важен высокий уровень сервиса и общее ощущение комфорта. Они ценят индивидуальный подход и ожидают, что принимающая сторона будет учитывать их культурные предпочтения»,— заметил он.

Руководитель компании «Азимут-Трэвел» Дина Турчик особое внимание обратила на гастрономические предпочтения жителей Поднебесной.

«Гости привыкли к особой еде. Они предпочитают острую пищу. Наши каши, борщ или гороховый суп они есть не будут. Такая еда им просто не понятна»,— считает глава туроператора.

Для китайцев принципиально важно, чтобы на всем протяжении тура в доступе были интернет и горячая вода, их сопровождал аттестованный гид, а вся навигация в отелях, турбазах и на экскурсионных локациях была на их родном языке, отметила Виктория Колпакова.

Особый подход

1 мая 2025 года пять туроператоров Алтайского края были включены в список компаний, уполномоченных осуществлять прием граждан КНР в формате безвизовых групповых турпоездок. Это «ЛБ Тур Алтай», «Арго», «Азимут-Трэвел», «Плот-Интрэвел» и «ТКВ». В Республике Алтай таковым стал «Алтай Актив Тур».

С участием этих турфирм на Алтае разработаны маршруты, учитывающие культурные предпочтения и интересы жителей Поднебесной.

Во-первых, это «Великий Алтай: в поисках Дао» — семидневный маршрут, созданный совместно Республикой Алтай и Алтайским краем. «Этот маршрут ориентирован на знакомство с философией региона»,— пояснил и. о. министра экономического развития Республики Алтай Константин Боровых. Рассчитан «Великий Алтай» на премиального гостя.

Во-вторых, круглогодичная программа «АлтайТерапия: счастье через край» — семидневный тур по территории Алтайского края. Туристы отправляются по ключевым локациям региона: курорт «Бирюзовая Катунь», Тавдинские пещеры, парк Рериха, этноцентры, Белокуриха, Сростки, Бийск и Барнаул. Всего маршрут охватывает около 20 объектов.

В-третьих, «Зеленый маршрут: Байкал-Алтай». Недельный тур включает четыре локации в Иркутской области и 11 — в Алтайском крае.

Все эти маршруты включены в экосистему национального бренда Discover Russia. В начале января их представили китайским туроператорам — участникам бизнес-диалога, организованного Центром стратегических разработок. Запуск маршрутов для китайских путешественников запланирован на 2026 год.

Еще один шаг в сторону китайского туриста — сертификация отелей по стандарту China Friendly.

Первым на Алтае этот путь прошел пятизвездочный отель курорта «Манжерок». «Сертификация по системе China Friendly, проведенная Роскачеством, является частью стратегии курорта по привлечению иностранных туристов. В рамках подготовки отель провел глубокую и осмысленную адаптацию. Для гостей доступна информация на китайском языке, трансляция китайских телеканалов и необходимое техническое оснащение. Особое внимание уделено обучению персонала основам китайского этикета и культурным нормам»,— рассказал глава курорта Владимир Щербинин.

При этом участники туристического рынка Алтая отмечают дефицит сертифицированных гидов, способных вести экскурсии на китайском языке. «Это одно из главных препятствий, стоящих на пути развития въездного туризма из Китая»,— считает Дина Турчик из «Азимут-Трэвел».

Красота станет доступней

Минэкономразвития России прогнозирует увеличение потока туристов из Китая в Россию в четыре раза к 2030 году. Только в 2026 году в страну может въехать на 40-50% больше путешественников из КНР, чем в 2025-м. Такой рост эксперты, в частности, связывают с тем, что «безвиз» привлечет в Россию больше молодых туристов.

Алтайские туроператоры не ожидают в ближайшие годы взрывного спроса на свои услуги со стороны граждан Китая. Ведь конкуренция за китайских туристов внутри России только ужесточается. Но они видят хорошие перспективы в будущем.

Если сейчас точка входа для транссибирских маршрутов — это новосибирский аэропорт Толмачево, то после завершения реконструкции аэропортов Барнаула и Горно-Алтайска туристы смогут летать на Алтай напрямую.

«Ситуация в целом улучшится в ближайшие годы, когда аэропорт Горно-Алтайска откроется после реконструкции. На данный момент это является узким местом. С вводом новой транспортной инфраструктуры, безусловно, появятся новые международные рейсы, связывающие Республику Алтай с китайскими туристами»,— заключил Владимир Щербинин.

Виктория Колпакова из «Арго» указывает на то, что благодаря развитию туристской инфраструктуры уходит в прошлое понятие «низкий сезон». «Сезон путешествий на Алтай расширяется, маршруты здесь круглогодичные. Но сезонные предложения дают возможность насладиться цветением Алтая в конце апреля — начале мая, а летом оказаться среди изумрудной зелени гор, увидеть бирюзовую Катунь в сентябре-октябре, прилет лебедей-кликунов на незамерзающие озера в ноябре-марте»,— отметила она.

Несмотря на то, что Алтайский край принимает в сотни раз больше китайских туристов, чем Республика Алтай, Горный Алтай обладает большей привлекательностью для путешественников из Поднебесной, считает Александр Смирнов («Плот-Интрэвел»). «Китайские туристы — большие любители фотографии. Они очень много снимают. Красивых мест в Республике Алтай, несомненно, больше, чем в Алтайском крае. Туда они и будут стремиться»,— убежден глава турфирмы. Тем более, что классность отелей в республике выше. «Отелей уровня «Манжерок», Altay Resort и Altay Village в Алтайском крае просто нет»,— добавляет он.

Михаил Кичанов