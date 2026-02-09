Суд дал 23 года колонии красноярцу, оставившему школьницу на растерзание свиньям

Красноярский краевой суд назначил 23 года колонии строгого режима местному жителю Игорю Зыкову по делу об убийстве школьницы в хлеву со свиньями. Приговор был основан на вердикте присяжных заседателей, которые единодушно признали его виновным и не заслуживающим снисхождения, рассказали в пресс-службе суда. По информации прокуратуры, суд удовлетворил иск родителей девушки, взыскав с обвиняемого 6 млн руб.

41-летний житель деревни Ушканка Игорь Зыков обвинялся в убийстве с особой жестостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ч. 3 ст. 132 УК РФ), а также краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, по материалам дела, 23 ноября 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить управляющему сельхозпредприятием, где работал скотником. Причиной стал личный конфликт между злоумышленником и его руководителем.

Обвиняемый проник на территорию дома обидчика, где изначально хотел забить его скот. При входе в загон скотник встретил 17-летнюю дочь начальника. Нападавший повалил жертву на землю, избил, а когда девушка потеряла сознание, надругался над ней. Уходя, он похитил телефон. Школьницу он оставил в бессознательном состоянии и с кровоточащими ранами в загоне со свиньями, которые ее растерзали.

26 ноября 2024 года предполагаемого убийцу задержали. В июле 2025 года расследование было завершено. Обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

Илья Николаев