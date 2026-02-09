В Южной Корее разбился военный вертолет AH-1S Cobra, который выполнял учебный полет, передает «Рёнхап». Погибли два члена экипажа.

Вертолет разбился в уезде Капхен, в 55 км к северо-востоку от Сеула. Боевой вертолет принадлежит 15-й авиационной группе. Он взлетел в 9:45 по местному времени (3:45 мск) и в 11:04 (5:04 мск) потерпел крушение.

Двух военнослужащих, которые находились на борту вертолета, доставили в больницы соседних городов Почхон и Намянджу. Врачи не смогли их спасти.

По данным властей, при крушении не произошло пожара или взрыва. Причины авиакатастрофы пока не установлены.