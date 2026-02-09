На Камчатке бывший начальник колонии получил срок за дружбу со «смотрящими»

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил бывшего начальника ИК-5 Ивана Сорокина к пяти годам колонии общего режима. По версии суда, он поощрял деятельность сообщества «АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в России) в колонии, которой руководил.

Как сообщила прокуратура Камчатки «Ъ», Иван Сорокин признан виновным в превышении должностных полномочий из иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Надзорное ведомство считает, что начальник колонии не боролся с запрещенным движением, «желая формального благополучия, мнимой стабильности в учреждении» и карьерного продвижения. Как уточнила прокуратура, Сорокин передал лидерам сформированной ячейки «негласную власть над остальными осужденными».

Суд установил, что Иван Сорокин не только не пресекал действия участников ячейки «АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в России), но и обеспечивал ее устойчивое функционирование. «Осужденным был обеспечен особый режим и предоставлены бытовые привилегии для создания комфортных условий отбывания наказания»,— рассказали в городском суде.

Иван Сорокин с предъявленным обвинением не согласился. Помимо лишения свободы на пять лет суд запретил ему в течение двух лет после освобождения занимать должности представителя власти. Кроме того, его лишили специального звания. Приговор в силу не вступил.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский