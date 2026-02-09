Власти Китая рассказали о причинах сошедшего на деревню Цзиньпин оползня

Как минимум 10 человек погибли при сходе крупного солевого потока в китайской деревне Цзиньпин в провинции Сычуань. Департамент природных ресурсов провинции Сычуань отверг сообщения о том, что причиной оползня стала добыча полезных ископаемых.

Как передает «Синьхуа», катастрофа произошла 8 февраля в 11:50 по местному времени. 19 человек пропали без вести. Двое получили травмы. Ущерб от разрушений оценивается свыше 6 млн юаней (более $862 тыс.).

Согласно отчету по итогам проведенного расследования, прямой связи между образованием потока и деятельностью по добыче полезных ископаемых обнаружено не было. К сходу оползня привели продолжительные дожди, которые размягчили горные породы на очень крутом склоне. Катастрофа определена как комплексное стихийное бедствие.