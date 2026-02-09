Курганская область готова принять пострадавших от отключения тепла в Белгороде

Курганская область готова разместить в регионе семьи из Белгорода, пострадавших от отключения тепла после ракетных ударов, сообщил губернатор Вадим Шумков.

«В связи с ситуацией в Белгородской области поручил связаться с социальными учреждениями региона. Готовы принять и разместить и детей, и семьи с детьми, и пожилых людей. Столько, сколько потребуется»,— написал господин Шумков в Telegram-канале.

После ракетных ударов по Белгороду 7 февраля без тепла остались около 80 тыс. человек. В городе развернули несколько пунктов обогрева. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что к утру 9 февраля подача тепла в большинстве домов Белгорода была восстановлена.