В Госдуме призвали повысить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

Штрафы для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов надо увеличить с 5 тыс. до 30 тыс. руб., предложил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, жалобы в сфере ЖКХ — одна из самых частых категорий обращений к чиновникам.

Господин Кошелев заявил, что почти на каждом приеме граждане жалуются на ненадлежащее исполнение обязанностей управляющими компаниями (УК) и ресурсоснабжающими организациями (РСО). Среди прочего, они игнорируют запросы жильцов и бездействуют при возникновении проблем с многоквартирными домами.

Сейчас штраф для должностных лиц за нарушение правил содержания жилых домов, перебои с коммунальными услугами и ненадлежащее информирование в ГИС ЖКХ составляет от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Эти суммы, как считает депутат, «не оказывают достаточного воздействия». «Мы давно предлагаем... увеличить штрафы для руководителей УК или РСО, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ — с 10 до 30 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 50 тыс.»,— сказал он «РИА Новости».

С 1 марта в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ): ежемесячный платеж нужно будет вносить не позднее 15-го числа, тогда как сейчас срок установлен до 10-го. После этой даты управляющие компании не смогут устанавливать иные сроки оплаты ЖКУ. В Госдуме говорили, что в 2026 году ожидается рост тарифов на ЖКУ примерно на 9,9%.