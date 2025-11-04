Депутат Колунов: крайний срок оплаты ЖКУ в 2026 году сдвинут на пять дней

С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил ТАСС, что теперь ежемесячный платеж нужно будет вносить не позднее 15-го числа, тогда как сейчас срок установлен до 10-го.

По словам господина Колунова, это нововведение направлено на удобство граждан и снижение количества просрочек. Многие россияне получают зарплату не в начале месяца, а около 12-го или 15-го числа. Перенос срока оплаты позволит жителям оплачивать услуги после поступления заработка, что поможет избежать начисления пени и финансовых штрафов.

Депутат отметил, что после 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать иные сроки оплаты ЖКУ. Важной задачей корректировки графика коммунальных платежей он назвал повышение комфорта граждан и снижение риска возникновения задолженностей.

Кроме того, как сообщал ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Роман Лябихов, в 2026 году ожидается рост тарифов на ЖКУ примерно на 9,9%. При этом прогнозируется постепенное повышение платежей в 2027 и 2028 годах на 8,7% и 7,1% соответственно.