На Алтае зафиксирован спад промпроизводства по итогам 2025 года

Промышленное производство в 2025 году в Алтайском крае и Республике Алтай сократилось. Это следует из сообщений Алтайстата.

Согласно подсчетам статистического ведомства индекс промышленного производства в крае составил 97,8%. При этом добыча полезных ископаемых сократилась по сравнению с 2024 годом на 2,3%, обрабатывающий сектор — на 1,7%.

Индекс промпроизводства в республике составил 99,1%. Падение зафиксировано как в добыче полезных ископаемых (на 3,3%), так и в обработке (на 1,3%).

Валерий Лавский