Губернаторы увеличили расходы на охрану после начала спецоперации

Расходы регионов на личную безопасность губернаторов значительно выросли после начала боевых действий на Украине. Если в 2021 году на эти цели из региональных бюджетов суммарно потратили 59,7 млн руб., то в 2022 году затраты выросли до 91,6 млн руб. Такие данные следуют из анализа госзакупок, проведенного системой «Тендерплан», с которым ознакомились «Ведомости».

Рост наблюдается и по количеству тендеров: в 2021 году было размещено восемь закупок услуг по охране глав регионов, в 2022 году — уже 13. Пик пришелся на 2023 год, когда было заключено 16 контрактов на общую сумму 119,7 млн руб. В 2024 и 2025 годах расходы стабилизировались на уровне 104,5 млн и 112,4 млн руб. соответственно при 14 закупках ежегодно.

Как пояснил изданию президент Национальной ассоциации телохранителей Дмитрий Фонарев, если чиновнику по статусу положена государственная охрана, ее предоставляет вневедомственная охрана Росгвардии. При этом губернаторы могут нанимать и частные охранные предприятия. Эксперт отмечает, что с начала боевых действий выбор специалистов сократился, а также возникли новые угрозы, что могло повлиять на увеличение бюджетных ассигнований в этой сфере.