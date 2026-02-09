В Красноярске осудят 8 мошенников за обналичивание маткапитала на 79 млн рублей

Кировский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении восьми членов преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с материнским капиталом (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает краевая прокуратура.

По версии следствия, в марте 2020 года жительница Красноярска вместе с руководителем КПК «Семейный капитал» придумала схему обналичивания маткапитала. Для этого фигуранты дела привлекли семь помощников и арендовали офисы, в которые приходили женщины с государственными сертификатами. Им предлагали оформить целевой заем от кооператива на строительство жилого дома. Правоохранители установили, что семьи, не подозревая о схеме аферистов, получали средства капитала наличными, из которых от 30 до 70 тыс. руб. им якобы надо было выплатить за услуги кооператива, еще от 40 до 100 тыс. руб. — за покупку земельного участка. После этого, согласно материалам дела, аферисты готовили поддельный пакет документов, в котором указывалось, что средства займа пойдут на строительство жилого дома. Заявления направлялись в Пенсионный фонд России, который перечислял деньги из бюджета на счет кооператива в счет погашения займа.

При этом впоследствии покупатели узнавали, что участки находились в большой удаленности и без коммуникаций. Кроме того, для части клиентов участие в кооперативе заканчивалось тем, что материнский капитал был формально израсходован.

Мошенники действовали на протяжении полутора лет. За этот период они обналичили 149 сертификатов на маткапитал, ущерб следствием оценивается более чем в 79 млн руб. Полученные деньги фигуранты дела выводили под видом возврата от кооператива пайщикам их вложений.

