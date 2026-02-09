Трамп раскритиковал членов олимпийской сборной за их политические высказывания

Президент США Дональд Трамп назвал «настоящим неудачником, которому следовало бы остаться дома» члена американской олимпийской сборной, фристайлиста Хантера Хесса. В социальной сети Truth Social господин Трамп добавил, что ему трудно приветствовать американских олимпийцев, выступающих против политики администрации.

Как сообщает Associated Press, такой оценке предшествовала пресс-конференция американских спортсменов в день открытия зимних Олимпийских игр в Милане. На ней некоторые спортсмены, в том числе Хантер Хесс, выразили несогласие ужесточению миграционных мер в США. «То, что я ношу флаг, не означает, что я представляю все, что происходит в США»,— сказал спортсмен. Его поддержала фристайлистка Крис Лиллис, а также фигуристка Эмбер Гленн.

CNN уточняет, что помимо Дональда Трампа спортсменов раскритиковали супруга главного помощника Белого дома Стивена Миллера Кэтти и глава протокольной службы Белого дома Моника Кроули.

На сторону спортсменов встали Олимпийский и Паралимпийский комитет США. Представители структур заявили, что им известно о растущем количестве оскорбительных сообщений, направленных в адрес спортсменов. Они пообещали сделать «все возможное для сообщения о достоверных угрозах в правоохранительные органы».

Негативную реакцию в адрес Трампа высказал и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс. «Господин президент, это не монархия, это США, и никто не обязан перед вами кланяться»,— написал он в соцсети X.

Влад Никифоров