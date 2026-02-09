Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп раскритиковал членов олимпийской сборной за их политические высказывания

Президент США Дональд Трамп назвал «настоящим неудачником, которому следовало бы остаться дома» члена американской олимпийской сборной, фристайлиста Хантера Хесса. В социальной сети Truth Social господин Трамп добавил, что ему трудно приветствовать американских олимпийцев, выступающих против политики администрации.

Как сообщает Associated Press, такой оценке предшествовала пресс-конференция американских спортсменов в день открытия зимних Олимпийских игр в Милане. На ней некоторые спортсмены, в том числе Хантер Хесс, выразили несогласие ужесточению миграционных мер в США. «То, что я ношу флаг, не означает, что я представляю все, что происходит в США»,— сказал спортсмен. Его поддержала фристайлистка Крис Лиллис, а также фигуристка Эмбер Гленн.

CNN уточняет, что помимо Дональда Трампа спортсменов раскритиковали супруга главного помощника Белого дома Стивена Миллера Кэтти и глава протокольной службы Белого дома Моника Кроули.

На сторону спортсменов встали Олимпийский и Паралимпийский комитет США. Представители структур заявили, что им известно о растущем количестве оскорбительных сообщений, направленных в адрес спортсменов. Они пообещали сделать «все возможное для сообщения о достоверных угрозах в правоохранительные органы».

Негативную реакцию в адрес Трампа высказал и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс. «Господин президент, это не монархия, это США, и никто не обязан перед вами кланяться»,— написал он в соцсети X.

Влад Никифоров

Новости компаний Все