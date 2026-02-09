Ким Чен Ын поздравил участников боев в Курской области с днем армии КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Минобороны страны и поздравил национальные Вооруженные силы с днем основания Корейской народной армии (КНА). Отдельно верховный главнокомандующий адресовал поздравление северокорейским военнослужащим, которые участвовали в боях на территории Курской области в России

«Особенно по случаю Дня основания армии передаю горячие поздравления командирам и бойцам войск зарубежной специальной операции, выполняющим приказ Родины на боевых позициях далекой чужбины за честь героической армии, — тем, по кому я сегодня испытываю сильную тоску»,— сказал лидер КНДР (цитата по ЦТАК). При посещении Минобороны он осмотрел почетный караул, принял участие в церемонии поднятия флага, а также прослушал выступление Центрального военного оркестра страны.

Южнокорейское агентство «Ренхап», описывая визит, акцентирует внимание на том, что Ким Чен Ын в поздравительном выступлении объявил 2026 год «годом грандиозных перемен», в котором «фронт борьбы КНА станет еще шире». Также он дал понять, что на предстоящем партсъезде представит новый пятилетний план по укреплению обороноспособности.

Эрнест Филипповский