«Россети Новосибирск» направили 6,3 млрд рублей инвестиций на развитие сетевого комплекса региона

В 2025 году «Россети Новосибирск» вложили в развитие электросетевого комплекса региона 6,3 млрд рублей, что на 49 % превышает уровень инвестиций 2024 года и стало рекордным объемом для компании. Это позволило энергетикам увеличить показатели ввода новых и реконструируемых энергообъектов: по итогам отчетного периода введены в эксплуатацию 427 км линий электропередачи (ЛЭП) и 212 МВА трансформаторной мощности на подстанциях различного класса напряжения.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В течение года компания реализовала значимые проекты, среди которых подготовка ЛЭП для подключения подстанции 110 кВ «Новая Академическая», реконструкция кабельной инфраструктуры в Новосибирске и разукрупнение распределительных сетей с монтажом новых трансформаторных подстанций в пригороде областного центра. Выполнен основной объем работ по строительству электросетей для технологического присоединения объектов микрорайона «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска. На завершающей стадии находится строительство питающих воздушных ЛЭП и пуско-наладочные работы на подстанции 110 кВ «Молзавод», которая обеспечит электроэнергией одно из крупнейших предприятий молочной промышленности Сибири.

Выполненные в 2025 году мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения в районах области и Новосибирске, а также обеспечить мощностью ряд социально значимых объектов – медучреждения и школы.

На 2026 год в «Россети Новосибирск» утверждена не менее масштабная инвестиционная программа с объемом финансирования 6,7 млрд рублей. На эти средства энергетики планируют построить почти 350 км ЛЭП и увеличить ввод трансформаторной мощности до 264 МВА.

Ключевыми в этом году станут проекты по реконструкции высоковольтных подстанций «Железнодорожная», «Юрьевская», «Солнечная» и «Верх-Ирмень» с заменой силовых трансформаторов и увеличением мощности, а также продолжение подготовки сетевой инфраструктуры для крупных проектов в Новосибирской области.

Все инвестиционные проекты, реализуемые «Россети Новосибирск», позволят не только повысить надежность электроснабжения потребителей, обеспечить реализацию крупных федеральных проектов, но и создать возможность развития территорий региона.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

