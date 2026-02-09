Народный банк Китая пытается покрыть дефицит ликвидности в $456 млрд

Народный банк Китая увеличивает предложение денег банкам, чтобы они могли удовлетворить растущий спрос на наличные деньги во время новогодних праздников по лунному календарю, пишет Bloomberg. По расчетам агентства, вливания позволят ликвидировать дефицит ликвидности в размере примерно 3,2 трлн юаней ($456 млрд).

В конце прошлой недели Народный банк ввел в общей сложности 600 млрд юаней ($86,4 млрд) в рамках 14-дневных соглашений об обратном выкупе акций. Industrial Securities прогнозирует, что регулятор привлечет до 3,5 трлн юаней средств с помощью аналогичных инструментов до начала праздников. Изъятия средств, связанные с праздничными расходами, массовым выпуском гособлигаций и растущим корпоративным спросом на юань, как ожидается, приведут к оттоку средств из банковской системы.

В январе Народный банк Китая удвоил объем покупок облигаций и добавил в банковскую систему рекордный объем средне- и долгосрочных средств в размере 1 трлн юаней. Отчасти давление на ликвидность, которое должен компенсировать регулятор, связано с поведением домохозяйств. Аналитики Huaxi Securities ожидают оттока ликвидности в размере 900 млрд юаней из-за праздничных поездок и традиции дарить наличные в красных конвертах во время празднования лунного Нового года. Также в январе Народный банк снизил процентную ставку по годичным кредитам для банков до рекордно низких 1,5%.

Эрнест Филипповский