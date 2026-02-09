Посол Келин: Россия вправе считать Британию участником конфликта на Украине

Россия имеет полное право рассматривать Великобританию фактическим участником конфликта на Украине за счет поддержки Лондона Киеву, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Мы имеем полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта. Действие программы "Интерфлекс" по подготовке военнослужащих, а также офицерского состава ВСУ, было продлено до конца 2026 года. Список баз официально не раскрывается»,— сказал господин Келин в интервью «РИА Новости».

По словам посла, Великобритания делится с Украиной разведданными, а также «оснащает, тренирует и сражается вместе с ВСУ и другими украинскими силовыми структурами».