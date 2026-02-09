Американский фильм «Горничная» заработал в России более миллиарда рублей

Американский триллер «Горничная» заработал в российском прокате за месяц более 1 млрд руб., следует из данных системы «Фонда кино».

Фильм вышел в прокат в России 8 января. К 9 февраля общие сборы по стране составили 1,015 млрд руб. Количество зрителей за этот период превысило 1,76 млн.

«Горничная» стала вторым иностранным фильмом, который преодолел 1 млрд руб. кассовых сборов после приостановки работы некоторых крупных зарубежных киностудий. Первой отметку в миллиард рублей достигла третья часть «Иллюзии обмана». В российский прокат фильм вышел в ноябре 2025-го.

