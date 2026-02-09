Россия представила новую РСЗО «Сарма» на выставке в Эр-Рияде

Россия показала реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» на международной выставке вооружений World Defense Show 2026 в Эр-Рияде. Партия таких РСЗО проходит испытания в зоне боевых действий на Украине, пишет ТАСС.

Как уточняет агентство, образец системы представлен в Эр-Рияде в виде единого разведывательно-ударного комплекса. В него входят беспилотник Supercam S350 для разведки и целеуказания, а также комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А» на бронированном шасси «Атлет».

На выставке, которая продлится до 12 февраля, «Рособоронэкспорт» проведет отдельную презентацию разведывательно-ударного комплекса с «Сармой». Кроме того, Россия впервые демонстрирует в Саудовской Аравии новый бронетранспортер БТР-22 и дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-мм пушкой.