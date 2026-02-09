Вечер запросов и ответов

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 8 февраля открылась международная выставка вооружений World Defense Show 2026. В этом году российская экспозиция, хитом которой стали беспилотные комплексы и дальнобойные системы, ориентирована на показ разработок, созданных с учетом боевого опыта последних лет и запросов потенциальных заказчиков. Как полагает эксперт, представленные образцы нацелены на заключение реальных экспортных контрактов, и прежде всего на весьма перспективном саудовском направлении.

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех Одним из российских хитов выставки в Эр-Рияде стала новая реактивная система залпового огня «Сарма»

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

World Defense Show проходит каждые два года начиная с 2022-го. По оценкам организаторов, в нынешней выставке участвуют около 925 экспонентов почти из 80 стран, а общее число посетителей превышает 130 тыс. человек. В 2024 году мероприятие посетили более 106 тыс. специалистов, а объем заключенных соглашений превысил 26 млрд саудовских риалов (около $6,9 млрд).

По сравнению с предыдущими выставками нынешняя стала более прикладной и ориентированной на практическое взаимодействие с покупателями. Организаторы усилили блоки, посвященные беспилотным системам, высокоточному оружию и морской тематике, что позволило участникам выстраивать экспозиции вокруг конкретных сценариев применения техники, а не отдельных образцов.

Россия присутствует на саудовской выставке с момента ее запуска, представляя продукцию через госкорпорацию «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех»). Как сообщили “Ъ” в «Рособоронэкспорте», в этом году корпорация организовала единую российскую экспозицию с участием крупнейших оборонных холдингов, включая концерн «Калашников» и компанию ZALA. Основной упор сделан на образцы, уже прошедшие апробацию на практике.

Главной мировой премьерой стал показ реактивной системы залпового огня «Сарма» калибра 300 мм с дальностью стрельбы до 120 км.

По данным «Рособоронэкспорта», система отличается высокой мобильностью, сокращенным временем развертывания и возможностью применения управляемых боеприпасов нового поколения. «Сарма» демонстрируется в составе разведывательно-ударного комплекса вместе с беспилотником Supercam S350 и системой управления огнем «Планшет-А».

Еще одной заметной новинкой стал бронетранспортер БТР-22. Машина отличается повышенной защищенностью и может оснащаться дистанционно управляемым модулем «Баллиста» с 30-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами. Как отмечают в «Рособоронэкспорте», такая конфигурация повышает универсальность платформы для зарубежных заказчиков.

В сегменте беспилотных и барражирующих боеприпасов российские компании делают ставку на расширение экспортной линейки. Впервые за рубежом в натурном виде представлен контейнерный боеприпас РУС-ПЭ с головкой самонаведения и элементами искусственного интеллекта. Также демонстрируются КУБ-2Э в связке с БПЛА «Скат-350М» и комплекс «Ланцет-Э», включающий разведывательный аппарат и два боеприпаса.

Кроме того, на стенде РФ фигурируют модернизированный гранатомет РПГ-29М, автоматы АК-15 и АК-19, их укороченные версии, ручной пулемет РПЛ-20 и подствольный гранатомет ГП-46.

Широко представлены на выставке и зарубежные производители. В частности, участие подтвердили Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Индия и Китай также участвуют через крупные национальные оборонные корпорации и отраслевые консорциумы, сформировавшие масштабные национальные павильоны.

В «Рособоронэкспорте» рассчитывают, что нынешняя экспозиция позволит не только представить новые образцы, но и активизировать переговоры с партнерами из стран Ближнего Востока, Азии и Африки.

Основным преимуществом российской продукции в компании называют подтвержденные в реальных условиях характеристики и возможность адаптации под требования заказчиков.

Представленные в Эр-Рияде разработки ориентированы прежде всего на заключение экспортных контрактов, а не на имиджевое присутствие, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. В первую очередь речь идет о Саудовской Аравии, которую эксперт называет наиболее перспективным рынком в регионе с учетом масштабных программ модернизации и курса на локализацию оборонного производства, вокруг которого сегодня во многом и выстраивается логика всей выставки. Интерес для Эр-Рияда могут представлять как системы противовоздушной обороны, дополняющие уже закупленные комплексы, так и решения в сфере беспилотных и роботизированных технологий, основанные на российском боевом опыте, рассуждает господин Пухов. По его словам, развитие «войны нового поколения» делает востребованными прежде всего комплексные разведывательно-ударные и автономные системы.

Особое значение имеет и тема развития промышленной кооперации, добавляет эксперт. По его оценке, готовность российских производителей работать в формате частичной локализации и совместного производства остается важным аргументом для саудовской стороны. Такой подход уже применялся в ряде экспортных проектов и может повысить шансы на закрепление на рынке в условиях конкуренции с западными и азиатскими поставщиками, резюмирует Руслан Пухов.

