Руководство ЗАЭС сообщило о напряженной обстановке вокруг станции

Обстановка вокруг крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается напряженной из-за атак со стороны Украины, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, обстрелы в районе станции и окрестностях происходят регулярно.

«Исключение составляли периоды объявленной "тишины", которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ. Таким образом, ситуация остается напряженной»,— добавила госпожа Яшина в разговоре с «РИА Новости».

В январе на Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1» после ремонта. Для его проведения Россия и Украина при посредничестве МАГАТЭ устанавливали локальный режим прекращения огня. 29 января на ЗАЭС началась «ремонтная кампания», которая продлится в течение всего 2026 года.