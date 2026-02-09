Все призеры Олимпийских игр в Италии 8 февраля

8 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разыграно восемь комплектов медалей.

Горнолыжный спорт. Скоростной спуск (женщины). 1. Бризи Джонсон (США); 2. Эмма Айхер (Германия); 3. София Годжа (Италия); … 22. Юлия Плешкова (Россия).

Лыжные гонки. Скиатлон (мужчины). 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия); 2. Матис Делож (Франция); 3. Мартин Нюэнгет (Норвегия); 4. Савелий Коростелев (Россия).

Биатлон. Смешанная эстафета. 1. Сборная Франции (Эрик Перро, Кантен Фийон-Майе, Лу Жанмонно и Жюлья Симон); 2. Сборная Италии (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци); 3. Сборная Германии (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс).

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом (мужчины). 1. Бенджамин Карл (Австрия); 2. Ким Сан Кюм (Южная Корея); 3. Тарвел Замфиров (Болгария). Параллельный гигантский слалом (женщины). 1. Зузана Мадерова (Чехия); 2. Сабин Пайер (Австрия); 3. Лючия Далмассо (Италия).

Конькобежный спорт. 5000 м (мужчины). 1. Сандер Эйтрем (Норвегия; олимпийский рекорд); 2. Методей Йилек (Чехия); 3. Лорелло Рикардо (Италия).

Санный спорт. Одиночки (мужчины). 1. Макс Лангенхан (Германия); 2. Йонас Мюллер (Австрия); 3. Доминик Фишналлер (Италия); … 14. Павел Репилов (Россия).

Фигурное катание. Командный турнир. 1. Сборная США; 2. Сборная Япония; 3. Сборная Италии.

Медальный зачет — в материале «Ъ».

Арнольд Кабанов