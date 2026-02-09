Правящая в Таиланде партия победила на выборах в парламент

Консервативная партия «Гордость Таиланда» (Bhumjaithai), которой руководит и. о. премьер-министра Анутин Чарнвиракул, победила на парламентских выборах в Таиланде. Конкурирующая с ней Народная партия признала поражение.

По предварительным данным, «Гордость Таиланда» получает около 200 мест в нижней палате из 500, прогрессивная Народная партия — около 100. Третье место заняла либеральная партия «Для Таиланда» — около 70 мест. Она может стать вероятным партнером «Гордости Таиланда» по коалиции, которая необходима для формирования правительства.

«Мы рассматриваем это как указание народа, который хочет, чтобы партия способствовала устойчивому развитию страны и решению проблем, волнующих людей. Мы ясно получили ваш сигнал»,— заявил Анутин Чарнвиракул (цитата по Bangkok Post).

8 февраля одновременно с парламентскими выборами в Таиланде прошло голосование по изменению Конституции. Ее предыдущий вариант был разработан военными, которые пришли к власти в результате госпереворота. По предварительным данным, изменение Конституции поддержали около 60% голосовавших.

