Таиланду предлагают решиться на коренные реформы или их отвергнуть вовсе

8 февраля в Таиланде пройдут внеочередные парламентские выборы. Самой популярной политической силой страны остается оппозиционная Народная партия, получившая большинство еще в 2023 году, но по ряду причин так и не прорвавшаяся к реальной власти. Не все так просто для этой политической силы, ратующей за коренные реформы, складывается и сейчас. Между тем от того, кто сможет возглавить правящую коалицию, во многом зависит и судьба новой конституции страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Осенью прошлого года лидер консервативной партии «Гордость Таиланда» (Bhumjaithai) Анутхин Чанвиракун смог набрать достаточное количество голосов депутатов для избрания премьер-министром, заручившись поддержкой оппозиционной Народной партии. Но взамен ему пришлось пообещать выполнить несколько требований. В частности, в течение последующих четырех месяцев распустить Палату представителей, организовать досрочные выборы и одновременно с ними провести конституционный референдум.

Премьер сдержал свое слово: внеочередные выборы Палаты представителей пройдут 8 февраля.

Теперь Анутхин Чанвиракун стремится использовать предстоящее голосование для укрепления собственной власти.

На фоне нарастающей напряженности в стране из-за конфликта с соседней Камбоджей его партия «Гордость Таиланда» сосредоточилась на вопросах национальной безопасности. «Я буду держать пограничные переходы закрытыми, я буду защищать вашу землю, я построю для вас стену. Если они начнут обстреливать Таиланд из артиллерии, они не знают, что их ждет. Они не посмеют»,— заверил Чанвиракун избирателей на одном из предвыборных митингов.

В том же, что касается экономики, партия предпочитает придерживаться политики последних двух десятилетий, применяя краткосрочные меры стимулирования и избегая решительных реформ. Для этого, в частности, разработана программа субсидий до 50% на потребительские товары. Улучшение жизни населения планируется за счет отдельных точечных программ (поддержка малоимущих, малого бизнеса, улучшение ухода за пожилыми людьми).

Схожей стратегии придерживается и популистская партия «Для Таиланда» (Phuea Thai), основанная бывшим премьер-министром страны Таксином Чинаватом и ориентированная на сельское население и рабочий класс. Незадолго до выборов эта политическая сила предложила выделять по 500 тыс. батов ($16 тыс.) для каждого стартапа и ежедневно разыгрывать в лотерею по 1 млн батов ($31,5 тыс.) среди таких категорий граждан, как пенсионеры старше 60 лет и фермеры.

В отличие от этих двух сил Народная партия выступает за кардинальные реформы в экономической и политической системе.

В программе партии — борьба с монополиями, поправки к законодательству для смягчения конкуренции, замена воинской повинности добровольной армией, повышение НДС к 2028 году до 8%, госгарантии по новым кредитам для малого бизнеса.

Доказывая необходимость реформ, партия и ее сторонники обращают внимание: Минфин Таиланда прогнозирует рост ВВП страны в 2026 году всего на 2%, а ЦБ страны — и вовсе на 1,5% (самый медленный прирост с 2014 года, не считая периода пандемии). В пользу долгосрочных решений склоняются и экономисты, предупреждая, что в условиях, когда два основных мотора национальной экономики — туризм и экспорт — сталкиваются с проблемами, без этого не обойтись.

На сегодняшний день Народная партия — самая популярная политическая сила в Таиланде.

Согласно опросу соцслужбы университета Suan Dusit, ее поддерживают 34,2% респондентов. За «Гордость Таиланда», правящую в меньшинстве, готовы проголосовать 16,2% опрошенных, а на третьем месте по популярности — партия «Для Таиланда» (Phuea Thai) с 16%. Согласно ряду других опросов, правящие ныне консерваторы замыкают тройку лидеров, уступая партии «Для Таиланда».

При этом лидер Народной партии Наттхапхонг Руенгпанявут считается еще и лучшим кандидатом на пост премьера. На этом посту его готовы поддержать 32% избирателей — заметно больше, нежели кандидатов двух других основных политических сил, включая нынешнего премьера.

Впрочем, для Народной партии все не так просто. В 2023 году эта же партия — под другим названием («Движение вперед») и руководством — уже получала на парламентских выборах большинство. Но из-за противодействия консерваторов так и не смогла сформировать правительство. А позже по решению суда партию и вовсе распустили: ее предложение об амнистии заключенных за критику монархии и в целом отмене закона, запрещающего любую серьезную критику монархии и считающегося одним из самых жестких в мире, сочли угрозой для политической системы страны.

На фоне того, что с 2005 года в Таиланде не было однопартийного правительства (для этого необходимо набрать не менее 251 места из 500 в Палате представителей), по итогам нынешних выборов почти наверняка возникнет необходимость в коалиции.

Однако большинство крупных политических сил страны считают слишком рискованным объединяться с теми, кто выступает за серьезные изменения и выступает с антисистемных позиций, ставя под угрозу интересы влиятельных в Таиланде политических элит и военных.

При этом и сам Наттхапхонг Руенгпанявут уже дал понять, что вновь поддерживать кандидатуру Анутхина Чанвиракуна на посту премьер-министра его партия не собирается, а возможность коалиции с партией «Для Таиланда» он исключил.

В теории есть вариант объединения Народной партии с несколькими мелкими партиями. Однако действующий премьер вполне способен переиграть «народников». Анутхин Чанвиракун — опытный переговорщик и может договориться с партией «Для Таиланда», избежав тем самым необходимости работать с Народной партией. В таком случае самая популярная сила Таиланда вновь окажется за бортом.

Между тем на кону 8 февраля еще и судьба новой конституции. Действующий основной закон, вступивший в силу в 2017 году, критикуется демократически настроенной частью общества. Ключевые претензии в том, что действующая конституция ограничивает децентрализацию власти, лишена системы сдержек и противовесов и дает слишком широкие полномочия невыборным органам. В первую очередь речь идет о верхней палате парламента Таиланда Сенате, 200 членов которого фактически избираются путем непрямых выборов под влиянием военной и политической элиты. При этом полномочия Сената существенны: надзор за законотворческой деятельностью, назначение судьи Конституционного суда, роспуск политических партий.

И если Народная партия всегда была ключевой силой в продвижении конституционной реформы, то консерваторы, напротив, выражали опасения, что радикальные изменения в основной закон лишат Таиланд политической стабильности.

Лусине Баласян