Что смотреть на Олимпиаде 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, на XXV зимних Олимпийских играх будет разыграно пять комплектов наград. Российская саночница Дарья Олесик выступит в предварительных заездах одиночниц. А в центре внимания будет фигурное катание. Первыми после завершения командного турнира в борьбу вступят танцевальные дуэты.

У большинства представителей состоящей из 13 человек российской олимпийской делегации 9 февраля не будет никаких соревнований — у всех, кроме 21-летней саночницы Дарьи Олесик. Ее пока нельзя даже с натяжкой отнести к претенденткам на призы. Лучший результат россиянки на международной арене — десятое место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге. Начало трансляции в 19:00.

В фигурном катании главными фаворитами у танцевальных дуэтов считаются американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Супруги выиграли три последних чемпионата мира. На Играх-2022 они стали победителями в командном турнире, однако остались без медалей в личном. После пекинского триумфа четырехлетней давности на олимпийский лед выйдет француз Гийом Сизерон. Правда, с новой партнершей — Лоранс Фурнье-Бодри, до 2025 года представлявшей Канаду. В послужном списке новоиспеченного дуэта уже есть золото чемпионата Европы (2026) и серебро финала Гран-при (2025). Бывшая партнерша Сизерона — Габриэла Пападакис, с которой он выиграл множество престижнейших турниров, недавно выпустила автобиографическую книгу. В ней она обвинила француза в абьюзивном поведении. Сизерон, в свою очередь, пригрозил ей иском за клевету. Телеканал NBC посчитал, что Пападакис не сможет объективно комментировать выступление дуэта, а потому отстранил ее от работы. За пьедестал также поборются канадцы Поль Пуарье и Пайпер Гиллес и британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Программу лыжного фристайла открывает слоуп-стайл у женщин. Лицо вида — китаянка Айлин Гу, на прошлых Играх ставшая победительницей в других дисциплинах вида — хафпайпе и биг-эйре. До золотого «хет-трика» ей как раз не хватило золота в слоуп-стайле. На Играх-2022 китайская спортсменка уступила 0,33 балла швейцарке Матильде Гремо. 22-летнюю Гу отличают не только спортивные успехи. Она ежегодно попадает в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В 2025 году Forbes оценил ее заработок в $23,1 млн. При этом спортивные результаты принесли ей лишь около $100 тыс. Остальной доход приходит фристайлистке с рекламными контрактами. В перечне ее спонсоров множество всемирно известных брендов, таких как Red Bull, Porsche, Louis Vuitton, Tiffany, TCL Electronics.

В конькобежном спорте женщины разыграют комплект медалей на дистанции 1000 м. Одной из главных претенденток на золото считается нидерландка Ютта Лердам. Она в силу невысокой популярности своего вида больше известна как невеста Джейка Пола — блогера, который решился начать боксерскую карьеру и успел провести несколько громких боев, в том числе с Майком Тайсоном. На прошлой Олимпиаде Лердам остановилась в шаге от высшей ступени пьедестала, уступив победительнице 0,64 секунды. Повторить свой триумф попробует чемпионка Игр-2022 японка Мико Тахаги. Борьбу навяжут обладательница мирового рекорда американка Бриттани Боу и голландка Фемке Кок, ставшая победительницей Кубка мира на дистанциях 500 м и 1000 м.

В мужских прыжках с трамплина в последнее время доминирует словенец Домен Превц. 9 февраля обладателя трех медалей (в том числе двух золотых) чемпионата мира-2025 ждет дебют на Играх. Двое его старших братьев, Петер и Цене, уже успели завоевать олимпийские медали в этом виде. А в субботу это удалось Нике Превц, младшей сестре Домена. Только вот ей, также считавшейся первым номером в своей дисциплине, пришлось довольствоваться серебром.

Горнолыжники разыграют комплект в командной комбинации. Здесь сильнее всех швейцарские спортсмены: на чемпионате мира 2025 года они заняли весь подиум. А победила пара Франьо фон Алльмен—Лоик Мейяр. До Италии добрались оба (правда, здесь соотечественники будут соперниками, у обоих новые партнеры). А фон Альмен — не просто добрался, а стал обладателем первого золота Игр.

Австрийская сноубордистка Анна Гассер пойдет за третьим золотом подряд в биг-эйре. Помешать ей попытаются уже знакомые конкурентки: зашедшие на подиум в Пекине новозеландка Зои Садовски-Синнотт и японка Кокомо Мурасэ. Еще ценнее потенциальное достижение Гассер делает вот какой факт: прежде никому в сноуборде не удавалось выиграть три Олимпиады подряд. Шанс стать первой, кому покорилось бы это достижение, днем ранее был у чешки Эстер Ледецкой. Но она не смогла пройти четвертьфинальную стадию в параллельном гигантском слаломе.

Олимпиаду-2026 в полном объеме транслирует сервис Okko.

Арнольд Кабанов