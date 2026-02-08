Лавров пообещал «полноценный военный ответ» в случае нападения Европы на Россию

Россия не намерена нападать на страны Европы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако Россия готова дать «полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами» в случае атаки со стороны европейских стран, добавил он.

«Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это совершенно ни к чему. И если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ»,— сказал господин Лавров в интервью программе «Итоги недели» (фрагмент показал телеканал НТВ).

В декабре президент Владимир Путин заявлял, что Россия «готова прямо сейчас» ответить в случае военной агрессии со стороны европейских стран.