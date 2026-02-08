Немец Лангенхан взял золото в соревнованиях саней-одиночек на ОИ, Репилов — 14-й

Немец Макс Лангенхан завоевал золотую медаль Олимпийских игр в состязании среди мужчин на одноместных санях. По итогам четырех попыток он показал результат 3 минуты 31,191 секунды.

Серебро досталось австрийцу Йонасу Мюллеру, отставшему на 0,596 секунды. Третье место занял итальянец Доминик Фишналлер (+0,934 секунды). В Пекине он также стал бронзовым призером. Российский саночник Павел Репилов показал 14-й результат (+3,772).

Максу Лангенхану 26 лет. Он выиграл свою первую олимпийскую медаль. На прошлых Играх немец стал шестым. На счету саночника шесть золотых наград чемпионатов мира.

Таисия Орлова