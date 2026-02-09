«Галс-Девелопмент» продаст апартаменты в гостинице Four Seasons

Девелопер «Галс Девелопмент» может продать 88 элитных апартаментов и 180 машино-мест суммарной площадью 15,9 тыс.кв. м в гостинице Four Seasons в центре Москвы. 1 февраля компания зарегистрировала домены под названием «Охотный ряд 2», обнаружил «Ъ» в базе СПАРК.

Регистрация доменов может означать завершение подготовительного этапа и скорое начало активных продаж, поясняет гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. По ее мнению, застройщик может выступить в качестве оператора или взять активы на свой баланс, чтобы реализовать их позже как собственное имущество. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает выручку от продажи апартаментов в Four Seasons в 25–30 млрд руб.

Ранее апартаменты в Four Seasons принадлежали ОАО «Декмос». Предполагаемый бенефициар компании Алексей Хотин в 2024 году был приговорен Замоскворецким судом Москвы к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 млрд руб. банка «Югра». Активы «Декмоса» перешли принадлежащему Росимуществу АО «Управление недвижимостью».

