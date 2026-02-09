«Москву» разбирают на комнаты

Изъятые государством апартаменты в бывшей гостинице «Москва» у Кремля могут быть проданы на свободном рынке. По информации “Ъ”, продавцом, скорее всего, выступит «Галс Девелопмент», ранее входивший в группу ВТБ. Именно этот банк кредитовал предыдущего владельца имущества — ОАО «Декмос», которое на рынке связывали с экс-банкиром Алексеем Хотиным. Выручка от продажи активов может составить до 30 млрд руб. «Галс» выбран не случайно: у компании давно налажена система продажи недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Галс Девелопмент» 1 февраля 2026 года зарегистрировал ряд доменов с названием «Охотный ряд 2», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. По информации источника “Ъ”, девелопер будет продавать 88 элитных апартаментов и 180 машино-мест суммарной площадью 15,9 тыс. кв. м в пятизвездной гостинице Four Seasons (ранее — «Москва») на Охотном Ряду, 2 у Кремля в центре российской столицы. В «Галсе» отказались от комментариев.

ГК «Галс» строит жилье и офисы. По собственным данным, портфель проектов превышает 1,9 млн кв. м. По подсчетам информсистемы «Наш.Дом.РФ», текущий объем строительства жилья составляет 134 тыс. кв. м. Владельцем девелопера до 2022 года была группа ВТБ, сейчас бенефициары компании не раскрываются.

Ранее апартаменты в Four Seasons находились на балансе ОАО «Декмос». Эта компания принадлежит кипрской Elletery Holding, но фактическим бенефициаром на рынке недвижимости называли экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Его адвокат Павел Хлюстов это отрицал. В 2024 году активы компании перешли принадлежащему Росимуществу АО «Управление недвижимостью». В 2023 году эта структура получила другие активы семьи Хотиных, включая бизнес-центры «Таволга» на севере Москвы, Silver Stone на северо-востоке города, Loft Ville. Алексей Хотин в 2024 году приговорен Замоскворецким судом Москвы к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. банка «Югра». В Росимуществе не ответили на запрос “Ъ”.

Кредитором ОАО «Декмос» выступал банк ВТБ, долг перед которым, по данным на 2022 год, составлял €125 млн, или 9,4 млрд руб. После потери активов компания перестала справляться с обслуживанием кредитов, и в 2024 году ВТБ инициировал в арбитражном суде взыскание активов заемщика и их принудительную реализацию на торгах. По данным из карточки дела, судебные разбирательства по этому процессу продолжаются. В ВТБ не ответили на запрос “Ъ”.

Андрей Костин, глава ВТБ, апрель 2025 года: «У нас задача за пять лет выйти из всех активов, которые не относятся к прямой банковской деятельности».

Факт регистрации доменов со стороны «Галса» может свидетельствовать о завершении подготовительного этапа и скором начале активных продаж, не исключает гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. По ее мнению, выбор «Галса» в качестве компании, которая займется реализацией апартаментов в гостинице Four Seasons, мог быть сделан из-за прежних связей с ВТБ: банк таким образом обеспечивает профессиональное управление процессом продаж.

Возможно, застройщик выступит при продаже как оператор, а может взять активы на свой баланс с последующей их реализацией уже как собственного имущества компании, поясняет Анна Барабаш. Управляющий партнер Patero Legal Павел Желновод полагает, что большая часть вырученной от продажи активов суммы отойдет Росимуществу.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает выручку от продажи апартаментов в Four Seasons в 25–30 млрд руб. На вторичном рынке высокобюджетной недвижимости Москвы в 2025 году спрос вырос на 14% год к году, следует из подсчетов Kalinka Ecosystem. Покупатели продолжают проявлять интерес к готовым объектам, так как их цены зачастую привлекательнее, чем на первичном рынке, поясняют в компании. По данным аналитиков, средневзвешенная цена предложения в сегменте составила 1,5 млн руб. за 1 кв. м, что на 4% больше год к году. В то же время индекс стоимости элитной первичной недвижимости (средняя цена 1 кв. м в продаже и в сделках без учета самых дорогих и бюджетных лотов) к концу 2025 года составил 2,8 млн руб. за 1 кв. м, что на 15,5% больше год к году, подсчитали в Sminex.

Дарья Андрианова