Норвежский конькобежец Эйтрем завоевал золото, установив олимпийский рекорд
Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем стал победителем Игр на дистанции 5000 м, установив олимпийский рекорд. Он преодолел дистанцию за 6 минут 3,95 секунды.
Фото: Luca Bruno / AP
До мирового рекорда, установленного им же в январе 2026 года, 23-летнему норвежцу не хватило пяти секунд. Прежний олимпийский рекорд принадлежал завершившему карьеру шведу Нильсу ван дер Пулу (6:08,84).
Второе место занял чех Методей Йилек, отставший на 2,53 секунды. Бронзовым призером стал итальянец Лорелло Рикардо (+5,27).
Сандер Эйтрем является победителем чемпионата мира на отдельных дистанциях на 5000 м. Медалей Олимпиад у него ранее не было.