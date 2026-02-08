Норвежский конькобежец Эйтрем завоевал золото, установив олимпийский рекорд

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем стал победителем Игр на дистанции 5000 м, установив олимпийский рекорд. Он преодолел дистанцию за 6 минут 3,95 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luca Bruno / AP Фото: Luca Bruno / AP

До мирового рекорда, установленного им же в январе 2026 года, 23-летнему норвежцу не хватило пяти секунд. Прежний олимпийский рекорд принадлежал завершившему карьеру шведу Нильсу ван дер Пулу (6:08,84).

Второе место занял чех Методей Йилек, отставший на 2,53 секунды. Бронзовым призером стал итальянец Лорелло Рикардо (+5,27).

Сандер Эйтрем является победителем чемпионата мира на отдельных дистанциях на 5000 м. Медалей Олимпиад у него ранее не было.

Таисия Орлова