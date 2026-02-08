Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Норвежский конькобежец Эйтрем завоевал золото, установив олимпийский рекорд

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем стал победителем Игр на дистанции 5000 м, установив олимпийский рекорд. Он преодолел дистанцию за 6 минут 3,95 секунды.

Фото: Luca Bruno / AP

Фото: Luca Bruno / AP

До мирового рекорда, установленного им же в январе 2026 года, 23-летнему норвежцу не хватило пяти секунд. Прежний олимпийский рекорд принадлежал завершившему карьеру шведу Нильсу ван дер Пулу (6:08,84).

Второе место занял чех Методей Йилек, отставший на 2,53 секунды. Бронзовым призером стал итальянец Лорелло Рикардо (+5,27).

Сандер Эйтрем является победителем чемпионата мира на отдельных дистанциях на 5000 м. Медалей Олимпиад у него ранее не было.

Таисия Орлова

Новости компаний Все