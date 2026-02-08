Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин вечером 8 февраля провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсудили подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили время и сроки проведения заседания, повестку и другие вопросы подготовки. Кроме того, стороны затронули совместные проекты России и Белоруссии, а также международную тематику, следует из заявления администрации белорусского президента.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет 25 февраля в Москве. По словам госсекретаря СГ Сергея Глазьева, среди тем мероприятия — организация трансграничного пригородного железнодорожного сообщения. 2 февраля состоялось заседание Совета министров Союзного государства.

