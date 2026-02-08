«Танцы минус», MONA и фристайл

В Ярославле в период с 9 по 15 февраля пройдут концерты квартета «Черный квадрат», групп «Танцы Минус», «Фактор 2», «Садко» и певицы MONA, состоятся спектакли «Вне подозрения» с Павлом Майковым и «Где любовь да согласие, там и двор красен» про ярославские свадьбы. Любителей спорта ждет Кубок чемпионов по фристайлу. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Солист группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

10 февраля в Ярославской филармонии состоится концерт «Цыганские напевы». На сцену выйдут лауреат международных конкурсов Родион Замуруев и ансамбль солистов «Mobilis». В первом отделении прозвучат произведения барокко и венской классики: концерт Вивальди, адажио Моцарта и полифонический шедевр Баха. Во втором отделении акцент сместится на романтическую музыку. Звучание проникновенного «Размышления» из оперы «Таис» Массне, страстные и виртуозные произведения Сен-Санса с испанским колоритом, а также кульминация вечера — знаменитые «Цыганские напевы» Сарасате, раскроют всю свободу цыганской музыки. Начало в 18:30, цена билетов — от 400 руб.

11 февраля в КЗЦ «Миллениум» пройдет гала-шоу Евгении Зимы. Зрителей ждут три мультимедиа-шедевра неоклассики в исполнении оркестра «Виртуозы Петербурга»: неоклассика под звездным небом «Музыка в темноте», история гения и его «черного человека» «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции» и сага о семье «Время женщин». Начало в 19:00, цена билетов — от 1,8 тыс. руб.

12 февраля на сцене Ярославской филармонии квартет «Черный квадрат» представит программу «Кельтские легенды». Программа основана на мифе о волшебном Лососе мудрости из кельтской мифологии. «Кельтские легенды» — путешествие в сердце ирландского и шотландского фольклора, где традиционные мелодии в авторских обработках квартета получают новое звучание. Начало в 18:30, цена билетов — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Simple Music Ensemble, ВКонтакте Фото: Simple Music Ensemble, ВКонтакте

13 февраля в ДК железнодорожников прозвучат легенды русского рока в исполнении музыкантов Simple Music Ensemble. Концертная программа будет включать музыку DDT, Ария, Nautilus Pompilius, Аукцыон, Чайф и Кино в акустических оркестровых аранжировках. Начало в 19:00, билеты от 800 руб.

13 февраля в КЗЦ «Миллениум» выступит группа «Танцы минус», основанная в 1995 году поэтом и композитором Вячеславом Петкуном. Коллектив за 30 лет существования стал автором множества радийных хитов. Их песни звучали в саундтреках к культовым фильмам, включая «Брат 2» Алексея Балабанова. Начало в 19:01, цена билетов от 2,2 тыс. руб.

13 феврале в «Руки Вверх! Бар» пройдет вечер «Фактор 2», посвященный 25-летию на сцене Ильи Подстрелова и Андрея Камаева. В программе концерта — песни целого поколения: «Скажи, красавица», «Весна», «Казанова». Начало в 19:30, цена билетов — от 2,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Mona

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Певица Mona

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

14 февраля в «Руки Вверх! Бар» выступит современная исполнительница MONA (Дарья Кустовская). Среди самых ее популярных песен треки «Иордан», «Прощание», «Заплаканная», «Дороже золота». Начало в 20:00, стоимость билетов — от 2,7 тыс. руб.

15 февраля в КЗЦ «Миллениум» состоится концерт группы «Садко», приуроченный к 15-летию коллектива. Трио, которое исполняет народные песни, представит новую программу «Для тебя». Стоимость билета от 1,6 тыс. руб., начало в 18:00.

Спектакли

9 февраля в областном Доме актера состоится спектакль «Фарятьев» ярославского «Товарищества актеров». Это рассказ о людях, которые живут в своих фантазиях, не желая замечать происходящее на самом деле. События этой лирической драмы разворачиваются в середине 70-х годов прошлого века в провинциальном городе Очакове. Павел Фарятьев — заурядный зубной врач и незаурядный фантазер, открытый и наивный романтик-идеалист. Его мысли и чувства устремлены к Александре — учительнице музыки, безнадежно влюбленной в другого. Начало в 19:00, цена билетов — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Спектакль «Вне подозрения» Фото: Спектакль «Вне подозрения»

14 февраля в КЗЦ «Миллениум» пройдет спектакль «Вне подозрения». В нем сыграют такие актеры, как Павел Майков, Анастасия Панина, Владимир Жеребцов, Данила Якушев и Виталий Кудрявцев. Главная героиня становится подозреваемой в случайном убийстве. Во время расследования девушка сталкивается с множеством тайн, а также встречает неожиданных союзников. Цена билетов от 1,6 тыс. руб., начало в 18:00.

15 февраля в Областном Доме народного творчества состоится концерт-спектакль «Где любовь да согласие, там и двор красен», который посвящен ярославской свадьбе конца XIX — начала XX века. В спектакль с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Свитлица», семейного этноклуба «Любо-дорого» и творческого объединения «Небо» входят все ключевые этапы обряда: сватовство и смотрины, девичник и приготовление невесты, выкуп, благословение и венчание. Начало в 16:00, вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Выставки и встречи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский художественный музей Фото: Ярославский художественный музей

В Музее зарубежного искусства последнюю неделю работает выставка «Наполеон. От триумфа до крушения» из собрания Музея-панорамы «Бородинская битва». На выставке представлены произведения европейских художников, посвященные Наполеону и событиям Наполеоновских войн: полотна Франца фон Кюгельхена, Войцеха и Ежи Коссаков, Жана-Луи-Эрнеста Месонье. Посетить выставку за 300 руб. можно до 16 февраля. 12 февраля на выставке пройдет арт-медиация (участие публики в обсуждении) — в 16:00, цена 500 руб.

С 10 февраля в Областном Доме народного творчества будет работать выставка «Герои России». Автор выставки — Елена Сирица. Ее работы выполнены из ракушек, камней, водорослей и дрифтвуда. Вход свободный, в день открытия, 10 февраля в 15:00, гостей ждет живая музыка.

11 февраля в Музее истории города Ярославля начнет работу выставка «В. И. Огурцов: моя «Нормандия-Неман». Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Валентина Огурцова — ветерана Великой Отечественной войны, авиатехника советско-французского полка, единственного в Ярославской области Кавалера Ордена Почетного Легиона Французской Республики. Цена билетов — 100-200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей истории города Ярославля Фото: Музей истории города Ярославля

С 11 февраля Музей истории города Ярославля будет проводить программу «Как на масленой неделе». Программа включает знакомство с тонкостями проводов зимы, старинных традициях праздника на ярославской земле, театрализованное действо чествования и проводов Масленицы, народные игры, изготовление масленичной куклы. Посещение возможно только по предварительной записи +7 (4852) 30-41-75, цена — 250 руб.

Спорт

На территории спортивного комплекса «Подолино» в Ярославском округе 13 и 14 февраля пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине «акробатика». На 13 февраля запланированы командные соревнования, на 14 февраля — индивидуальные старты. В соревнованиях примут участие спортсмены России и Белоруссии. Для болельщиков подготовлена культурная программа в традициях русских народных гуляний. Вход на мероприятие бесплатный, однако необходимо пройти обязательную регистрацию, а уже на месте — предъявить паспорт.

Кино

В кинопрокат вышел новый фильм — «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой. В фильме певица сыграла саму себя, рассказывая о попытках построить отношения и собственный бизнес. На пути к любви Ольга сталкивается с препятствиями и обманом, узнает, что ее избранник оказывается настоящим аферистом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Бузова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ольга Бузова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также стартовали показы приключенческого мультфильма «Чарли Чудо-пес». Необычная битва разворачивается между девятилетним Дэнни, его псом, который после похищения инопланетянами стал обладателем суперспособностей, и соседским котом Падди, мечтающем о захвате мира.