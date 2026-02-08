Ярославская область готова принять детей из Белгородской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион окажет помощь Белгородской области, пострадавшей от обстрелов. В частности, губернатор сообщил о готовности принять детей.

Фото: Правительство Ярославской области

«Оперативно отреагировали на запрос главы Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова и готовы предложить помощь. Как и прежде, примем детей для размещения в наших детских лагерях, а также изыщем возможность принять многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и пенсионеров в наших санаториях. С Вячеславом Гладковым на связи»,— написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что списки для прибытия в регион уже формируются, решается вопрос о размещении белгородцев.

Накануне ВСУ как минимум дважды нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Белгорода. Из-за этого были зафиксированы массовые отключения электроэнергии. По данным на сегодняшнее утро самые большие проблемы были с отоплением — без него оставались 80 тыс. жителей областного центра.

Дети из Белгородской области не в первый раз приезжают в Ярославскую область. За 2023 и 2024 годы почти 900 ребят побывали в регионе на отдыхе. Также в область приезжали жители Курской и Запорожской областей.