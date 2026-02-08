Фирменный французский микс

Биатлонная программа Олимпиады 2026 года открылась смешанной эстафетой, которую не без приключений, но выиграла команда, лучше остальных скроенная для борьбы за золото,— французская. А роль финишера в ней блестяще исполняла Жюлия Симон, оставшаяся в сборной, несмотря на громкий скандал с кражей денег у партнерши.

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters Финишерка сборной Франции Жюлия Симон, прошедшая оба своих огневых рубежа «на ноль», сбивала мишени с такой скоростью, словно и не целилась

У смешанной эстафеты на трассе в Антхольце, к которой ввиду ее шикарного бэкграунда у любого биатлонного фаната отношение такое же трепетное, как у фаната футбольного — к миланскому стадиону San Siro, вообще-то была когда-то репутация дисциплины исключительно конкурентной и исключительно непредсказуемой. Но победителя итальянской наверняка угадали многие, даже те, кто слабо разбирается в биатлоне. Достаточно был взглянуть на результаты двух предшествовавших Олимпиаде чемпионатов мира. И в 2024, и в 2025 году золото досталось французам.

По сравнению с прошлогодним мировым первенством состав четверки изменился лишь на четверть: вместо одного прославленного ветерана — Эмильена Жаклена — другой увешанный наградами с ног до головы ветеран — Кантен Фийон Майе.

Эрик Перро, стартер, и Лу Жанмонно, которой отдали третий этап,— лидеры в общем зачете мужского и женского Кубка мира. В общем, несложный выбор.

Хотя по ходу гонки в этом и могли появиться легкие сомнения. Особенно во время этапа Фийона Майе. Двукратный победитель пекинской Олимпиады 2022 года, в свои 33 он не тянул на эталон свежести. И со стрельбой склеивалось тоже так себе. На лежке вообще прошелся по краю пропасти, с которого раньше ухнул вниз знаменитый швед Себастьян Самуэльссон: еще бы немножко — и бежал бы штрафной круг. Со стойкой тоже справился кое-как.

А конкуренты — норвежский, немецкий и итальянский квартеты — между тем выглядели ведь очень недурно. От сборной Норвегии, очутившейся впереди, французов отделяло уже около 20 секунд. А шедших вровень с ними итальянцев так горячо поддерживали зрители, что, казалось, не могут отстать.

Потом, когда все закончилось, Кантен Фийон Майе с откровенностью, позволенной старожилу, признавался журналистам, что на самом деле не слишком-то переживал из-за своей фальши. Он вспоминал, как перед гонкой обсуждал расклад с немецкими биатлонистами и те с завистью сказали ему: «Слушай, ну у вас же есть секретный ингредиент — девчонки». Они имели в виду, что против них не попрешь, и были правы.

Лу Жанмонно быстренько съела отставание и передала эстафету финишерке не просто первой, а первой с запасом в 20 секунд от дружного трио преследовательниц. А финишеркой была Жюлия Симон, про историю которой те, кто за биатлоном следит, обязаны были знать. История-то громкая и сложная, уголовная.

Симон уличили в краже денег с кредитной карточки другой известной французской биатлонистки — Жюстин Брезаз-Буше. За нее она получила трехмесячный условный срок и дисквалификацию от национальной федерации, продлившуюся, правда, всего месяц.

Современные стандарты настаивают, что в таких ситуациях о возвращении в сборную лучше не думать. Но в ситуации с Симон о культуре отмены вовремя забыли.

После гонки ее, естественно, спрашивали о чувствах, которые она испытывала, когда мчалась по трассе, зная, что позади, не так уже, между прочим, далеко, неплохие соперницы — итальянка Лиза Виттоцци, немка Франциска Пройсс, норвежка Марен Киркёде. Жюлия Симон говорила, что главной задачей было унять чересчур сильно бившееся сердце. Но нет, это было не про волнение. Антхольц — среднегорье, тут пульс резко учащается, поэтому перед стрельбой его важно оперативно унять.

С задачей Симон справлялась идеально, пройдя два рубежа на «ноль» и сбивая мишени с такой скоростью, словно и не целилась. С этой стрельбой то, что происходило за спиной — классная работа на пути к серебру Виттоцци, посредственная взявшей бронзу Пройсс и совсем плохая — Киркёде, ее могло не волновать.

Алексей Доспехов